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FIRENZE – La Toscana ricorda la tradizione del Capodanno dell’Annunciazione con un evento itinerante. Oltre alle tradizionali celebrazioni nelle città di Pisa, Firenze e Siena, infatti, la Regione ha scelto Livorno per ospitare i festeggiamenti del 25 marzo.

Dopo Firenze, Arezzo, Massa Marittima e Prato, la quinta edizione del Capodanno dell’Annunciazione sarà la città labronica. In ricordo dell’usanza medievale, continuata fino al 1749, di festeggiare il Capodanno il giorno dell’Annunciazione, la Regione porta anche nelle città che solitamente non lo celebrano la tradizione toscana, con cortei storici, eventi culturali e rievocazioni.

Il 25 marzo è una data simbolica anche per la letteratura toscana: è il 25 marzo del 1300 che Dante fa cominciare la sua Commedia e il suo viaggio nell’aldilà. E 146 anni dopo, il 25 marzo del 1456, fu inaugurata a Firenze la maestosa Cupola di Santa Maria del Fiore, capolavoro del Brunelleschi.

Settembre, ottobre, novembre e dicembre: sette, otto, nove e dieci. Gli ultimi mesi del calendario gregoriano erano, infatti, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo mese del calendario fiorentino. Un’usanza che ha lasciato traccia nell’italiano di oggi.

Sarà il Capodanno più partecipato finora, con ben 1700 rievocatori e oltre 70 gruppi storici, che da venerdì 27 a domenica 29 marzo animeranno la città di Livorno, coinvolgendo le comunità locali e ricordando una tradizione autentica e identitaria della Toscana.

Il programma completo è stato presentato a Firenze, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, della presidente dell’Assemblea legislativa Stefania Saccardi e del consigliere regionale Federico Eligi.

Il programma

Venerdì 27 marzo alle 14.30, nei locali del municipio, avrà luogo il Forum del Coordinamento Interregionale della Rievocazione Storica. Alle ore 17, in Piazza Grande, avrà inizio la cerimonia di apertura, mentre alle 17.30 il Museo della Città di Livorno ospiterà il convegno “Livorno Città delle Nazioni”.

I festeggiamenti proseguiranno sabato 28 marzo. Dalle ore 9 sarà possibile visitare la mostra La storia e l’evoluzione della città di Livorno, nella sede dell’Archivio di Stato. Alle 10.30, nei locali del palazzo comunale, avrà sede l’Assemblea Rievocazioni Storiche della Toscana. Alle 15, da Terrazza Mascagni, partirà il Corteo del Capodanno dell’Annunciazione, che finirà in piazza della Repubblica.

La celebrazione per il Capodanno si chiuderà domenica 29 marzo alle 15, con la rievocazione storica nella Fortezza Nuova, con sbandierate, danze e combattimenti.

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