CAMPIGLIA MARITTIMA (LI) – L’amore per la terra, la campagna e la cura degli olivi. Gino Paoli aveva scelto proprio la Toscana come luogo per proseguire quella che era una tradizione di famiglia.
A Campiglia Marittima, più precisamente nella frazione di Botro ai Marmi, la sua tenuta, dove il cantautore custodiva e perpetrava gli insegnamenti tramandati dai nonni per la coltivazione degli olivi. Proprio nella provincia di Livorno affondavano le sue radici: genovese, nato in Friuli Venezia Giulia, ma con il nonno operaio della Magona, a Piombino.
La sindaca di Campiglia Marittima, Alberta Ticciati, ricorda, in un post sui suoi canali social, come la figura di Gino Paoli fosse profondamente legata al borgo della costa degli Etruschi, “che aveva scelto come luogo del cuore”.
“Alla moglie, ai figli, e alla famiglia tutta, giungano le più sentite condoglianze della sindaca e dell’intera amministrazione comunale”, conclude la sindaca, ricordando uno dei più grandi artisti della musica italiana, scomparso ieri a 91 anni.