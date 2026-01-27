Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Le strade della Toscana hanno cominciato a colorarsi di coriandoli e riempirsi dell’odore di frittelle e cenci (o chiacchiere, che dir si voglia). E’ ufficialmente cominciato il Carnevale, e con questo tutti gli appuntamenti per festeggiarlo in giro per la Toscana. Dalle antiche feste di Viareggio e Foiano, fino alle feste nei borghi e nelle piazze dei capoluoghi toscani, ecco gli eventi da non perdere.

Molti eventi partiranno da domenica 1 febbraio, primo tra tutti il celeberrimo Carnevale di Viareggio (LU), che quest’anno celebrerà con sei corsi mascherati, programmati per tutto il mese di febbraio.

Dal 1 febbraio al 1 marzo Foiano della Chiana (AR) festeggerà la 487ᵃ edizione del suo Carnevale, il più antico d’Italia. La tradizionale sfilata dei carri allegorici animerà le vie del borgo medievale ogni domenica. La festa sarà animata inoltre da dj set, bancarelle con cibo tipico e soprattutto le sfilate dei gruppi mascherati, provenienti da tutta Italia.

L’evento di presentazione del Carnevale è invece previsto per il 29 gennaio, data in cui la madrina della festa, Enrica Guidi, darà ufficialmente il via alle celebrazioni.

Anche il capoluogo toscano è pronto per festeggiare il Carnevale 2026. La quarta edizione del Carnevale di Firenze è prevista per il weekend del 31 gennaio e 1 febbraio, quando sfilate, balli in maschera e momenti di festa animeranno le vie e le piazze della città, con appuntamenti per grandi e piccini. La tradizionale parata è prevista per domenica 1 febbraio alle ore 15. La parata si concluderà con la premiazione delle migliori maschere.

Alberoro (AR) dedica il suo Carnevale ai più piccoli: torna il Carnevale dei Bambini, che per domenica 1, 8 e 15 febbraio, prevede una serie di colorati e festosi appuntamenti, tra giochi, sfilate e cibi tipici.

