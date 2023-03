FIRENZE – “In un’epoca in cui le nostre relazioni umane si stanno sfilacciando ed esiste una frattura tra collettività e istituzioni è importante avere la consapevolezza che la Costituzione è il nostro faro è il nostro punto di riferimento”.

A dirlo il neo-presidente della prima sezione della Cassazione Margherita Cassano intervenendo per telefono alla cerimonia del ‘Premio Tindari Baglione’ svolta a Firenze. Cassano è stata nominata proprio oggi ed è la prima donna in Italia a ricoprire questo ruolo.

Margherita Cassano ospite della Fondazione Stensen a Firenze (agenziaimpress.it)

“I valori che la nostra Carta afferma, dal rispetto di pari dignità delle persone, in quanto singolo e nelle relazioni con gli altri con gli altri, al principio di uguaglianza, formale e sostanziale, non dobbiamo darli per scontati” ha concluso Cassano