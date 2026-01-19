Tempo lettura: < 1 minuto

CAVRIGLIA (AR) – Continuano celermente i lavori a Castelnuovo d’Avane, il borgo aretino scelto dalla Regione Toscana come destinatario dei 20 milioni di euro di fondi Pnrr messi a disposizione dal bando del Ministero della Cultura, nel febbraio 2022.

Lo scorso 17 gennaio il presidente Eugenio Giani ha visitato il cantiere assieme all’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni e al sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, al sovrintendente Gabriele Nannetti e all’architetto Marco Casamonti. Per la prima volta il cantiere è stato aperto anche alla cittadinanza, che ha potuto assistere alla progressione dei lavori.

Castelnuovo d’Avane era stato scelto dalla Regione tra altri 42 borghi toscani per il progetto di rinascita e ripopolamento. Saranno restaurate le case, ad oggi completamente disabitate, e ricostruiti gli immobili distrutti dagli scavi minerari che hanno interessato Castelnuovo fin dal secondo dopoguerra, oltre a numerosi progetti di attività di valorizzazione e produzione culturale, per un totale di 5050 mq e 15 edifici interessati alla ristrutturazione, oltre a 75 operai, 15 ingegneri e architetti e più di dieci enti interessati nel progetto.

I lavori stanno procedendo secondo le tempistiche previste, e il prossimo appuntamento con la cittadinanza sarà per celebrare la fine dei lavori e l’inaugurazione, prevista per giugno 2026.

