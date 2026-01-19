Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Raggiunta l’intesa tra Soprintendenza e Comune per regolamentare i dehors nelle grandi piazze del centro storico: Signoria, Pitti, Repubblica e Santa Maria Novella.

L’accordo integra il protocollo d’intesa firmato a fine novembre dalla soprintendente Antonella Ranaldi e dall’assessore allo Sviluppo economico e Turismo Jacopo Vicini, puntando su uniformità cromatica, materiali leggeri e maggiore vivibilità.

«Si è giunti a indicazioni equilibrate mirate all’uniformità e al miglioramento della godibilità delle piazze – spiega la soprintendente – senza penalizzare troppo le situazioni consolidate nel tempo. Conto sul contributo e sulla partecipazione degli esercenti nei servizi che offrono per il decoro, la sicurezza e la vivibilità di piazze che sono luoghi di incontro e musei all’aperto».

L’accordo privilegia simmetria, colori tenui e materiali reversibili. «I principi alla base sono l’uniformità di colori, materiali e tipologia, oltre alla simmetria delle installazioni – aggiunge l’assessore Vicini. In piazza Signoria e Santa Maria Novella saranno possibili elementi verdi, con fioriere in cotto per recintare i dehors». A Repubblica, invece, si libereranno oltre 200 metri quadri: 100 dalla piazza (riducendo profondità, aumentando distanze e varchi) e 100 dai marciapiedi, resi pedonali su entrambi i lati.

Piazza Signoria

Tipologia B ammessa, cromie in tonalità marrone (ombrelloni avorio chiaro, beige o tortora uniformi). Parapetti in corten o vetro visarm; ok ringhiere in vetro senza montanti o fioriere in cotto. No coperture sul lato via Vacchereccia. Strutture omogenee nei colori e materiali.

Piazza Pitti

Tipi B e B1, tonalità marrone (ombrelloni uniformi), parapetti in vetro visarm. Positiva valutazione per ringhiere in vetro senza montanti. Omogeneità obbligatoria.

Piazza della Repubblica

Simmetria tra i lati dell’Arcone (profondità fissa a 10,20 metri), spazio centrale adeguato e distanze di 2 metri tra dehors. No occupazioni sui marciapiedi. Tipi D sui lati Arcone (acciaio/ottone satinato bronzato, marrone; coperture removibili), B1 su via Roma (grigio, vetro visarm; ok ringhiere vetro). Omogeneità nei colori e materiali.

Piazza Santa Maria Novella

Tipi A e B. Materiali: acciaio con ottone brunito, vetro frameless extrachiaro/visarm; grigio con gigli in ottone satinato rosso/brunito. Ombrelloni uniformi. Per tipo B: ok ringhiere vetro o fioriere cotto.

Le tipologie di dehors consentite

Tipo A: Suolo senza pedana, tavoli sul selciato, placche ottonate circolari agli angoli, ombrelloni piccoli (no cono visivo monumenti/incroci); Tipo B: Pedana e ringhiera su tre lati, ombrelloni (no cono visivo monumenti/incroci); Tipo B1: Come B, più pannellature invernali (vetro/plexiglass fino a 1,80 m, autoportanti; no cono visivo); Tipo C: Pedana, ringhiera, copertura fissa/removibile; invernali chiusure su max 3 lati (no strisce pedonali/incroci);Tipo D: Struttura chiusa su tutti i lati, copertura stabile/removibile (no strisce pedonali/incroci).

