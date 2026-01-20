Tempo lettura: 2 minuti

Anche la Toscana piange la scomparsa di Valentino, il re della moda, morto a Roma all’età di 93 anni. Nato a Voghera, aveva girato il mondo, ma Valentino amava la Toscana, che lo aveva accolto al suo debutto, e la terra di Siena, che aveva scelto come buen retiro.

Già a partire dagli anni Ottanta, infatti, aveva acquistato una villa a Cetona, Villa La Vagnola, nel sud della provincia, una dimora storica dove amava ritirarsi dalle fatiche del lavoro.

Il debutto nella Sala bianca

Il suo legame con la Toscana però è ancora più lontano nel tempo, e risale al suo debutto come stilista, a Firenze, per Pitti Uomo nel 1962, nella celebre Sala bianca di Palazzo Pitti. Da allora il suo rapporto con la nostra regione fi sempre ben saldo. Nei primi anni Novanta, quando il marchio era al massimo della fama, accettò di tornare nuovamente a sfilare a Firenze, alla Stazione Leopolda, sempre per Pitti. “Un successo immediato”, ha ricordato Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine, evidenziando il legame con la città toscana, in cui lo stilista tornò anche nel 1996 per partecipare alla biennale con la mostra Visitors, curata da Franca Sozzani e allestita da Gae Aulenti.

Il ricordo del Sindaco

A ricordarle il suo rapporto con la terra di Siena, invece, è stato il sindaco di Cetona, Roberto Cottini, che ha ha ricordato il legame profondo con il paese dove, per oltre trent’anni Valentino, ha soggiornato.

«Ha lasciato una traccia di stile ed eleganza – ha detto il Sindaco – contribuendo a dare lustro al territorio con eventi che hanno coinvolto personalità di spicco da tutto il mondo. L’intera comunità si stringe nel dolore per la perdita di un amico di Cetona».

Le Gallerie degli Uffizi

Anche gli Uffizi hanno ricordato Valentino, definendolo “maestro senza tempo. Protagonista assoluto della moda italiana e internazionale”. Sui Social delle Gallerie sono state postate due foto degli abiti esposti al Museo della moda e del costume di Palazzo Pitti. “Le opere di Valentino riflettono una visione dell’eleganza fondata sull’equilibrio formale, sulla chiarezza della linea e su una bellezza senza tempo; il suo è un linguaggio che attraversa le epoche e continua a parlare al presente e al futuro”.