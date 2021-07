CASTIGLION FIORENTINO – È on line il portale “Experience Castiglion Fiorentino”, il nuovo circuito digitale d’informazioni e proposte turistiche geolocalizzate; un nuovo circuito digitale per il turismo. Ideato per innovare i servizi ricettivi ed aumentare la visibilità online delle strutture. Scoprire il territorio in modalità gratuita e geolocalizzata, dalle strutture ricettive, ai luoghi da scoprire, alle esperienze turistiche locali, è possibile con “Experience”.

Meta turistica da vivere e visitare

L’obiettivo di “Experience Castiglion Fiorentino” è rendere, quindi, il territorio meta turistica da vivere e visitare e non solo un luogo di passaggio. Cos’è possibile fare nelle prime 72 ore a Castiglion Fiorentino? Sport, avioturismo con le due avio-superfici già presenti anche se non ancora completamente “sfruttate” dal punto di vista turistico, ma anche wedding e, quando possibile, la possibilità di trasformarsi da semplici viaggiatori a cittadini castiglionesi scegliendo la città come il proprio buen retiro. Presentare un territorio diverso rispetto alle attrazioni turistiche più note, quindi, un luogo da scoprire, da vivere e da assaporare.

«Essere una destinazione turistica significa offrire un valore aggiunto – spiega il consigliere comunale che ha seguito il progetto, Gioele Meoni – che affascini e conquisti e che soprattutto soddisfi le esigenze dei turisti attuali. L’obiettivo che ci poniamo è comunicare e raggruppare le ancora tante esperienze possibili e inaspettate in grado di coinvolgere attivamente il visitatore come protagonista di quel momento e di quel luogo. Esperienze che raccontino l’essenza, la natura, lo sport e la toscanità».

«Il progetto è partito nel 2019 ed oggi lo vediamo operativo in grado di proporre i cosiddetti pacchetti turistici che riguardano sia il soggiorno che le esperienze. Ci scusiamo per il ritardo ma Castiglioni sta tornando» conclude il sindaco con delega al Turismo, Mario Agnelli.