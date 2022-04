SIENA – La Chigiana fa parlare di sé nel mondo del cinema: merito del progetto Suono e Immagine, con cui l’Accademia torna ad essere protagonista nella musica per il grande schermo e per il settore dell’audiovisivo, partner Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana.

Nasce ‘Chigiana Film Scoring Intensive Program’. Permetterà ai 10 partecipanti della prima edizione, a Siena dal 1° al 16 giugno, di acquisire e sviluppare le più avanzate conoscenze verticali sulle applicazioni delle tecnologie digitali alla creazione e produzione di musica e sound design per il cinema e per le declinazioni dell’audiovisivo.

«La nuova area Suono e Immagine consente all’Accademia Chigiana – dice il presidente Carlo Rossi – di estendere la sua prestigiosa offerta formativa nell’ambito della musica per film. Continua la sua esperienza storica che in passato racconta la presenza di grandi protagonisti, quali Francesco Lavagnino, Nino Rota e i premi Oscar Ennio Morricone, Nicola Piovani e Luis Bacalov. Chigiana Film Scoring Intensive Program è un’azione di valore mondiale. Il programma dei corsi dell’Accademia Chigiana, di recente arricchito con un ampio settore per la musica barocca, si amplia ulteriormente, raggiungendo le dimensioni tecnologiche dell’audiovisivo e delle più innovative forme di produzione sonora legate agli standard digitali. Siena si conferma al centro delle nuove dinamiche per l’integrazione delle competenze e lo sviluppo di discipline che uniscono ricerca, sperimentazione e produzione nei settori più avanzati della ricerca scientifica, innovazione culturale e spettacolo. Si alimenta un indotto che favorisce il progresso di tutta la comunità, l’accesso dei giovani alle più avanzate forme di comunicazione e divulgazione della conoscenza».

Chigiana Film Scoring Intensive Program si articola in tre settimane, 80 ore di corso intensivo con uno staff che annovera i migliori docenti e professionisti del settore, pluripremiati, molti dei quali provenienti dall’industria hollywoodiana.

«Le nuove tecnologie digitali hanno aperto una nuova era nel campo dell’elaborazione del suono e dell’immagine, con esiti rivoluzionari destinati ancora a sorprendere nel settore dello spettacolo e soprattutto del comparto dell’audiovisivo – spiega il direttore artistico della Chigiana Nicola Sani, a cui è affidato, con Antonio Artese, già responsabile del Chigiana Global Academy Program, il coordinamento del corso. –. Con la nuova area ‘Suono e Immagine’, la Chigiana integra l’alta formazione in tutti i campi della musica, dalla composizione, alla direzione d’orchestra, alle tecniche esecutive strumentali, al barocco, con un’attività formativa nel cinema e nell’audiovisivo, collegata alla filiera della produzione e della distribuzione, competitiva con le principali istituzioni e iniziative internazionali».

«Fondazione Sistema Toscana – afferma il presidente Iacopo Di Passio – con il progetto ‘Suono e Immagine’, realizzato con l’Accademia Chigiana, consolida la Rete infrastrutturale di Manifatture Digitali Cinema. Conferma sempre più il suo ruolo di riferimento per lo sviluppo del territorio attraverso i mestieri del cinema; la formazione di professionalità innovative, le cui radici affondano nelle tradizioni e nei saperi locali; le produzioni cinematografiche e audiovisive».

«Il nuovo progetto formativo arricchisce l’offerta culturale della Regione, con sviluppi di grande appeal per il mondo del cinema e dell’audiovisivo. L’obiettivo è quello di sviluppare delle competenze rare e specialistiche, apprezzate dalle case di produzione, favorendo l’avvio alla carriera di giovani talenti nell’ambito delle discipline dell’audiovisivo – sottolinea Stefania Ippoliti, alla guida di Toscana Film Commission. – In questi anni, abbiamo dato vita a numerosi progetti per lo sviluppo di produzioni di qualità sul territorio regionale. Grazie alla Rete di Manifatture Digitali Cinema, a Prato, Pisa, Pistoia e adesso anche a Siena, Toscana Film Commission crea nella regione infrastrutture e progetti che declinano nel cinema e nell’audiovisivo le vocazioni produttive, artigianali, artistiche e creative del territorio. La collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana corona un progetto di assoluto prestigio e realizza una realtà eccellente nell’audiovisivo unica in Italia, destinata a diventare un riferimento internazionale».

I docenti coinvolti sono professionisti internazionali pluripremiati ed educatori esperti nelle migliori istituzioni accademiche, attivi negli Stati Uniti e in Europa: Patrick Kirst, compositore e arrangiatore, direttore dello Screen Scoring Program alla Thornton School of Music – University of Southern California; Pete Anthony, orchestratore, arrangiatore e direttore d’orchestra a Los Angeles con all’attivo oltre 400 film e produzioni con i migliori compositori di Hollywood; Alessio Miraglia, produttore, compositore e ingegnere del suono, protagonista di film internazionali e produzioni Netflix e Disney; Marco Beltrami, compositore e direttore d’orchestra americano, autore di colonne sonore di film e serie televisive; Lawrence Shragge, pluripremiato esploratore musicale, autore di 165 colonne sonore; Marco Streccioni, ingegnere del suono e guru della registrazione in studio per grandi orchestre, storico collaboratore di Ennio Morricone, del centro di produzione RAI di Roma e della Sofia Record Factory; Tim Starnes, produttore, editore musicale, mixer e compositore, legato ai film Il Signore degli Anelli e King Kong.

«Nel processo d’ideazione, programmazione e strutturazione del corso – spiega Antonio Artese, coordinatore del corso – abbiamo sviluppato un’estesa analisi di benchmarking sui principali corsi di istituzioni accademiche internazionali accreditate e da enti privati, come i master della celebre Usc Thornton School of Music di Los Angeles, del Berklee College of Music di Boston, della New York University Steinhardt School of Music o del Royal College of Music di Londra».

Le lezioni sono individuali e di gruppo, attraverso l’approfondimento e l’analisi delle tecniche compositive, delle tecnologie musicali, della produzione digitale. Settore quest’ultimo in cui la Chigiana è eccellenza riconosciuta nel panorama mondiale, grazie ai corsi di Live electronics/Sound & music computing e nell’ambito della post-produzione con moduli dedicati al mixing, mastering, editing e sound design. Inoltre, 17 ore sono dedicate a sessioni di registrazione realizzate con un’orchestra sinfonica di 42 elementi, grazie alla collaborazione con ORT – Orchestra della Toscana, e con un quintetto d’archi.

Il corso è aperto a un massimo di 10 partecipanti, che abbiano compiuto 18 anni e senza limiti di età e prevede un costo di 2.000 euro. Le iscrizioni si chiuderanno il 15 maggio, prima scadenza il 22 aprile. Alla fine del corso, oltre ad aver esplorato le tecniche compositive e di orchestrazione, ogni partecipante produrrà due video-promo di 3 minuti con musiche originali, oggetto di due registrazioni professionali con quintetto d’archi e con orchestra sinfonica. I lavori realizzati nella prima edizione dei corsi saranno fruibili per il pubblico e presentati in un evento conclusivo del corso.

Film Scoring Intensive Program è il primo di una serie di moduli del progetto ‘Suono e Immagine’ con l’obiettivo di avviare collaborazioni professionali nazionali e internazionali. Partner della Chigiana: Fondazione Sistema Toscana, con Toscana Film Commission e Manifatture Digitali Cinema, University of Southern California, Orchestra della Toscana – Ort; le istituzioni Regione Toscana, Comune di Siena e Fondazione Monte dei Paschi di Siena,; partner tecnici Virus Studio e Adam Audio (www.chigiana.org)