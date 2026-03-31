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SIENA – L’Accademia Musicale Chigiana celebra questa Pasqua giovedì 2 aprile al Teatro dei Rozzi con il Coro della Cattedrale di Siena ‘Guido Chigi Saracini’.

A dirigerlo Lorenzo Donati. Come solisti Elisa Pasquini soprano, Caroline Voyat mezzosoprano, Matteo Saccà, Rossella Pugliano violino, Tyler Stewart violoncello, Federica Ara violone, Dimitri Betti organo.

Il programma regala le creazioni di due grandi compositori di musica sacra: Francesco Durante, Johann Sebastian Bach.

Durante, Napoli XVII – XVIII secolo, è stato un pupillo di Alessandro Scarlatti, a cui successe al Conservatorio di Sant’Onofrio, Napoli, fino al 1742 quando passò alla direzione del Conservatorio di Santa Maria di Loreto. Apprezzato docente, mantenne l’incarico per trent’anni, fino alla sua scomparsa. Due requiem, le messe e le Lamentazioni del Profeta Geremia, sono tra le sue principali opere di musiche.

Bach, Germania, XVII, XVIII secolo, a 15 anni si stabilì al nord, entrando nel coro della chiesa di S. Michele. Nel 1703 ottenne il primo impiego come violinista; per poi raggiungere Arnstadt, organista nella Chiesa Nuova e dopo nella Chiesa di S. Biagio; intanto, sposò la cugina Maria Barbara, madre di 7 dei suoi figli.

A questi anni risalgono le composizioni di opere per organo, cantate e musiche per clavicembalo. Tornò a Weimar come organista di corte, musico di camera, organizzatore di concerti. Bach scrisse moltissimo per organo, per clavicembalo, cantate sacre, trascrizione di concerti strumentali e corali per l’organo.

Dal 1717, alla corte calvinista, non compose più musica sacra ma solo strumentale per orchestra, violino, clavicembalo e violoncello. L’anno successivo dopo la morte di sua moglie, Bach sposò Anna Wike con cui ebbe 13 figli. Accettò il posto di cantor e di Director musices a Lipsia. Questi annifurono operosi soprattutto per le cantate sacre e le Passioni.

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