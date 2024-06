MONTERIGGIONI – Chiudono i cancelli allo stabilimento Avi.Coop del Gruppo Amadori. Mossa che implica il licenziamento di 200 persone.

La decisione è arrivata dopo due giorni di confronto in Regione. “Una scelta gravissima vista la disponibilità messa in campo dalle Istituzioni – Regione Toscana, Provincia di Siena e Comune di Monteriggioni – di supportare un percorso di riconversione del sito produttivo e la disponibilità delle maestranze a rivedere la propria attività lavorativa – fanno sapere i sindacati -. All’Azienda era stato chiesto solo di mantenere i livelli occupazionali attuali e quelli salariali a piena produzione per il tempo necessario ad individuare un percorso di riqualificazione del quale si sarebbero fatte carico le Istituzioni regionali e locali tutte”.

Le maestranze saranno in sciopero il prossimo 20 giugno, con un presidio davanti alla sede Amadori di Cesena.