CHIUSURE – L’opera è partita da lontano, casa dopo casa. La collezionista Lonti Ebers insieme al marito da tempo sta portando avanti il progetto di rendere Chiusure, nel Comune di Asciano, un residenza diffusa per artisti.

Per l’amministrazione comunale è prioritario comunque che il borgo non venga snaturato. Mentre alcuni cittadini, vedendo il paese cambiare, non nascondono la loro insoddisfazione.