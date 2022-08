SAN QUIRICO D’ORCIA – Una passeggiata da San Quirico d’Orcia a Bagno Vignoni alla scoperta dei luoghi del cinema in Val d’Orcia. È quella in programma domenica 11 settembre, con partenza alle 9.30 da San Quirico d’Orcia (piazza Chigi), in viaggio con il critico cinematografico Franco Vigni, l’attore Sebastiano Somma e la guida ambientale Valentina Pierguidi, L’iniziativa rientra nel programma della tredicesima edizione de “I Colori del Libro”, rassegna voluta dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento del portale toscanalibri.it (10 e 11 settembre). Partecipazione gratuita su prenotazione (+39 379.1789747 – redazione@toscanalibri.it).

La passeggiata Tanti sono i grandi film girati in Val d’Orcia. Su tutti “Il gladiatore”, kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott, con Russel Crowe nel ruolo di Massimo Decimo Meridio. La casa del Gladiatore è il Podere di Poggio Manzuoli, alle porte di San Quirico, dove si svolge la scena cruenta del massacro della moglie e del figlio per mano dei soldati romani; mentre nella campagna di Pienza, a Terrapille, sono state girate le scene ambientate nei Campi Elisi. È invece del 1996 “Il paziente inglese”, film diretto da Anthony Minghella girato a Sant’Anna in Camprena, nel comune di Pienza. Alcuni scorci della Val d’Orcia sono visibili anche ne “Il Cristo proibito”, film del 1951 di Curzio Malaparte, e a Pienza, nel cortile e negli interni di Palazzo Piccolomini fu girato nel 1968 il “Romeo e Giulietta” di Franco Zeffirelli. Sempre nel comune di Pienza, con scene nelle celebri curve di Monticchiello e in un casale in piena Val d’Orcia, è stato in parte ambientato nel 1991 “Donne con le gonne”, uno dei capolavori di (e con) Francesco Nuti. La natura della Val d’Orcia è poi la vera protagonista del lungometraggio “Mare di Grano” andato in onda nel 2020 su Rai Due, per la regia di Fabrizio Guarducci con Sebastiano Somma, Ornella Muti e Paolo Hendel. Bagno Vignoni è stata il palcoscenico di diversi film. Tra i tanti ricordiamo “Nostalghia”, pellicola di Andrej Tarkovskij del 1983 che per prima ha contribuito ad incrementare nel mondo la fama del gioiello termale della Val d’Orcia e della sua piazza allagata; “Al lupo al lupo”, film del 1992 diretto e interpretato da Carlo Verdone, con Francesca Neri e Sergio Rubini; “Tutti per 1 – 1 per tutti”, commedia del 2020 di Giovanni Veronesi con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastrandea, Margherita Buy e Giulia Michelini.

Livello di difficoltà per tutti, tempo di percorrenza 3 ore. Si consiglia abbigliamento comodo e scarpe idonee