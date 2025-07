Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Un passo fondamentale verso la digitalizzazione e la valorizzazione del patrimonio dei musei senesi, anche sullo scenario internazionale: la Fondazione Musei Senesi annuncia la propria adesione a Bloomberg Connects, la app digitale gratuita creata da Bloomberg Philantropies per rendere l’arte e l’offerta delle istituzioni culturali più accessibili.

Non solo ai visitatori in presenza, ma anche al pubblico di tutto il mondo. FMS diventa, così, il primo sistema museale italiano a unirsi alla app globale, coinvolgendo contemporaneamente i suoi 50 musei distribuiti su tutto il territorio senese, uniti in un unico spazio digitale innovativo, già adottato da alcune tra le più importanti istituzioni museali del mondo.

Dal mese di luglio, dunque, i 50 musei di Fondazione Musei Senesi sono presenti sulla app-guida Bloomberg Connect con schede personalizzate che raccontano la storia e i luoghi attraverso focus specifici sulle collezioni e i capolavori. Le schede includono mappe interattive dei musei, i commenti di curatori e direttori, e una ricca offerta di contenuti digitali creati appositamente per la piattaforma – tutti disponibili in oltre 40 lingue.

«La nostra adesione a Bloomberg Connects – afferma Alessandro Ricceri, presidente di FMS – conferma l’impegno della Fondazione verso la digitalizzazione e l’innovazione, per garantire un accesso più ampio e inclusivo al patrimonio culturale del territorio. Questa iniziativa, inoltre, mira a rafforzare la nostra presenza a livello nazionale e internazionale, posizionando i musei di FMS accanto alle principali istituzioni culturali mondiali. Essere il primo sistema museale italiano che aderisce alla app rappresenta, quindi, un importante traguardo che testimonia la forza della nostra rete».

«Lavorare insieme al team di Bloomberg Connects – aggiunge Carolina Taddei, coordinatrice di FMS – è stata un’esperienza di grande valore che ci ha permesso di aggiornare i contenuti esistenti e crearne di nuovi per valorizzare al meglio i nostri musei e le loro collezioni. Questo progetto non sarebbe stato possibile senza la dedizione del nostro staff e il contributo prezioso di direttori, curatori e operatori museali – molti dei quali hanno prestato la loro voce per raccontare in prima persona storie, curiosità e approfondimenti oggi disponibili sulla app».

«L’adesione di Fondazione Musei Senesi a Bloomberg Connects – sottolinea la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti – rappresenta un importante traguardo per la nostra provincia. Questo progetto non solo valorizza il ricco patrimonio culturale dei nostri 50 musei, ma lo proietta sulla scena internazionale, rendendolo accessibile a un pubblico globale attraverso un’innovativa piattaforma digitale. È un passo decisivo verso la modernizzazione e la promozione della nostra identità culturale, che rafforza il ruolo di Siena e del suo territorio come punto di riferimento per l’arte e la cultura. Un grande risultato possibile solo grazie al lavoro di squadra e di coordinamento che Fondazione Musei Senesi ha la forza di portare avanti su tutto il territorio provinciale. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa».