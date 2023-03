FIRENZE – Cirque du Soleil torna in Italia con Ovo, un imperdibile ed entusiasmante spettacolo che toccherà quattro città italiane.

Questi appuntamenti sono una grandissima occasione per vedere uno show unico, grazie ai talentuosissimi artisti che portano in scena dei numeri acrobatici strabilianti. Ovo farà tappa al Pala Alpitour di Torino dal 28 settembre al 1° ottobre, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dal 26 al 29 ottobre, all’Unipol Arena di Bologna dal 2 al 5 novembre e al Nelson Mandela Forum di Firenze dall’8 al 12 novembre.

A partire dalle ore 10:00 di lunedì 6 marzo i biglietti per OVO saranno disponibili online esclusivamente per i soci del Club Cirque su www.cirqueclub.com.

A partire dalle ore 10:00 di mercoledì 8 marzo, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di venerdì 10 marzo su su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.

Dai possenti grilli che rimbalzano sui trampolini a un ipnotico ragno che si contorce all’interno della sua ragnatela, OVO offre uno spettacolo straordinario che stuzzica l’immaginazione. Divertente e frenetico, ma anche adorabile e meraviglioso, OVO conquista il bambino che è in noi con la sua dolce euforia. Composto da una crew di oltre 100 professionisti provenienti da 25 paesi diversi, tra cui 52 artisti, OVO (“uovo” in portoghese) porta in scena numeri acrobatici di alto livello che ridefiniscono i limiti del corpo umano. Dalla sua apertura a Montreal nel 2009, OVO ha entusiasmato più di 7 milioni di persone in 155 città di 26 paesi diversi.

Il Cirque du Soleil ha ridefinito il modo in cui il pubblico vede il circo: da piccolo talento di città a nome riconosciuto in tutto il mondo. Con sede a Montreal (Qc), l’organizzazione canadese è diventata leader mondiale nell’intrattenimento dal vivo con la creazione di esperienze immersive e iconiche di fama mondiale, in 6 continenti. Il Cirque du Soleil entra in contatto con il pubblico grazie alla sua genuinità, umanità e inclusione. Avendo il privilegio di lavorare con artisti di 64 paesi per dare vita alla loro creatività sui palcoscenici di tutto il mondo, l’azienda mira ad avere un impatto positivo sulle persone, sulle comunità e sul pianeta con i suoi strumenti più importanti: la creatività e l’arte. Nel corso degli anni, più di 220 milioni di persone sono state ispirate, in oltre 70 paesi diversi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.cirquedusoleil.com