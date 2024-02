SAN QUIRICO D’ORCIA – Un viaggio nel mondo della comunicazione che, partendo dalla formazione universitaria e professionale, si snoda attraverso le attività del giornalismo specializzato, dei blogger e degli influencer.

Si chiama ‘Comunicare l’arte’ ed è il secondo workshop di approfondimento nell’ambito del progetto I Tesori Nascosti in programma sabato 2 marzo alle ore 9.45 nel Salone Alessandro Magno di Palazzo Chigi a San Quirico d’Orcia (Siena).

L’iniziativa organizzata dal Comune di San Quirico d’Orcia, fa parte del progetto di valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico sanquirichese, iniziativa finanziata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali e ha come obiettivo quello di approfondire il tema della valorizzazione del patrimonio artistico di San Quirico d’Orcia e della Val d’Orcia attraverso i contributi qualificati di esperti del settore e addetti ai lavori.

Tra gli interventi previsti, dopo i saluti del Sindaco Danilo Maramai e dell’assessore alla cultura e turismo Marco Bartoli, quello di Marco Pierini, Storico dell’Arte dal titolo ‘Per altre strade. Due esempi di comunicazione (poco) istituzionale della Galleria Nazionale dell’Umbria’, di Alessandro Tosi, Professore di Storia dell’Arte Moderna all’Università di Pisa che parlerà di ‘Arte (s)comunicata’ e di Daniele Rocca, Direttore editoriale Finestre sull’Arte Giornalismo d’arte. Perché di arte si parla poco in Italia. Tra gli altri interventi quelli di Mirko Ciaccio, Social media Content Creator, Cronache Digitali: La Divulgazione Storica nell’Era dei Social Media e di Sonia Pallai, Responsabile Turismo Anci Toscana, L’arte, in tutte le sue forme, come volano per promuovere il turismo. Modera il giornalista Michele Taddei.

Il workshop ha ottenuto i patrocini del Ministero del Turismo, della Regione Toscana, della Provincia di Siena, di ICOM, dell’Associazione Europea Vie Francigene e dell’Ordine nazionale dei giornalisti ed è valido come corso accreditato per il riconoscimento dei crediti formativi.

Info www.comune.sanquiricodorcia.si.it