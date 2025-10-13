Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – I colori delle diciassette Contrade e l’acqua: intreccia questi due temi “Con l’acqua di questa fonte…”, il nuovissimo progetto artistico che il prossimo venerdì 17 ottobre alle ore 17.00 sarà presentato alla Galleria Beaux Arts di Siena (via Cecco Angiolieri, 13 – ingresso libero).

L’idea nasce dal desiderio di esplorare le radici del senso di appartenenza che pervade la vita dei senesi attraverso due principi: i colori che definiscono e danno identità alle Contrade e l’acqua, elemento che da sempre caratterizza la storia di Siena e che nel recente passato è entrato a far parte del rituale contradaiolo attraverso il battesimo.

Ne nasce un viaggio affascinante capace di unire suggestioni differenti, ideato dalle galleriste sensibili ed eleganti come Mara Boscarini e Paula Tortoli e tradotto in pittura da un’artista raffinata come Rita Rossella Ciani.

Opere originali che rappresentano alcuni elementi delle diciassette fontanine battesimali arricchiti da fregi che ripropongono i colori delle Contrade, citando quelle stoffe pregiate che danno forma alle monture e vestono i contradaioli di ogni tempo.

Un lavoro complesso che è partito nei musei delle Contrade dove le autrici del progetto hanno ricercato i broccati più belli e preziosi per raccontarne i colori; uno studio minuzioso sui particolari che ha portato alla realizzazione di pregiatissime giclée a tiratura limitata, tutte ritoccate a mano dall’artista, dedicate a Siena e per i senesi.

La presentazione di “Con l’acqua di questa fonte…” sarà curata da Duccio Benocci il cui testo comparirà a corredo di una piccola pubblicazione fotografica dedicata al progetto, realizzata da Galleria Beaux Art con il contributo di Banca Mediolanum.

Rita Rossella Ciani – Senese, diplomata all’Istituto d’Arte della sua città, Rita Rossella Ciani ha iniziato sin da subito a lavorare “a bottega” da Fiorenzo Ioni maestro delle vetrate sacre. In seguito elabora un suo particolarissimo stile pittorico fatto di giochi visivi che la portano ad esplorare l’optical art. Autrice del drappellone per il Palio di Siena del 2 luglio 2006, Rita Rossella Ciani, vanta una lunga esperienza artistica grazie alla pratica e alla conoscenza di tecniche diverse. Il suo percorso lavorativo è ricco di commissioni che portano la sua arte in varie parti del mondo.

Info: 0577 280759; www.artsiena.com