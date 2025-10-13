Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – La messa in musica di una novella del Boccaccio apre il cartellone “Extra sipario” dei Teatri di Siena.

“Calandrino e la pietra magica”, spettacolo inedito realizzato da Amat e voluto dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli per celebrare il 650esimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, andrà in scena in prima assoluta martedì 14 ottobre alle ore 21 sul palco del Teatro dei Rozzi di Siena.

L’evento fa parte del cartellone “Regeneration Opera”, progetto che vede in collaborazione Amat, Comune di Siena, Teatri di Siena e Fondazione dell’Antico Ospedale di Santa Maria della Scala con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al teatro musicale e all’opera lirica.

“Calandrino e la pietra magica” getta luce sul mondo giovanile, inteso come pubblico e come giovani artisti, tema caratterizzante del cartellone “Extra sipario” dedicato alle nuove generazioni e supportato in esclusiva dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Si ripete, infatti, anche quest’anno la collaborazione tra Amat e la classe di canto del Conservatorio “Rinaldo Franci”, grazie alla professoressa Laura Polverelli.

La messa in scena è dell’attore e regista Sergio Basile, reduce dal successo della “Suor Angelica” di Puccini della scorsa stagione, sempre con la produzione di Amat. “Calandrino e la pietra magica” è una novella musicale adatta a grandi e piccoli; uno spettacolo in grado di sintetizzare in un’unica opera teatrale le varie espressioni artistiche del palcoscenico: letteratura, teatro, musica e danza.

Una preview della stagione teatrale 2025/26 che prenderà il via ufficialmente venerdì 24 ottobre con “Magnifica Presenza” di Ferzan Özpetek, primo spettacolo del cartellone “Sipario rosso”.

Tutte le info su spettacoli e abbonamenti sul sito ww.teatridisiena.it