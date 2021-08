MONTALCINO – Una domenica tra i mezzi che hanno segnato la storia dell’automobilismo e del motociclismo per ammirare modelli e tecnica e condividere la passione e la cultura del motorismo. E’ in programma per il 12 settembre Montalcino Heritage, 2° concorso di eleganza e bellezza delle auto nel centro storico della città.

La manifestazione, organizzata da Legend Colli Senesi con il patrocinio del Comune di Montalcino, prevede la partecipazione in concorso di cinque diverse categorie di mezzi: Anteguerra, La dolce vita, Youngtimer, Sportive e Moto con un programma che inizierà l’11 settembre con la cena e la presentazione di Montalcino Heritage al ristorante Al Brunello; nella giornata di domenica 12 settembre, invece, alle 9.30 le auto e le moto in concorso entreranno e sfileranno nel centro storico dove sosteranno fino alle 10.30 per poi partire alla volta di Sant’Antimo. Alle 11.30 i mezzi ripartiranno per Montalcino dove rimarranno in sosta e in esposizione fino alle ore 16 quando si svolgerà la premiazione del concorso.

L’iscrizione alla manifestazione, in osservanza alle disposizioni sul contenimento del contagio da Covid-19, sarà a numero chiuso, entro il 31 agosto. Info legendcollisenesi@gmail.com tel. 329 0115122