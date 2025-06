Tempo lettura: 2 minuti

LUCCA – L’assemblea privata di Confindustria Toscana Nord, svoltasi oggi a Lucca, ha perfezionato – dopo la designazione effettuata da parte del Consiglio generale – l’assunzione della presidenza dell’associazione da parte di Fabia Romagnoli, che subentra così a Daniele Matteini.

Quest’ultimo ha passato in rassegna i suoi quattro anni di presidenza ricordandone i passaggi salienti: eletto nel 2021 ancora in pandemia, nel salutare i soci ha rammentato le tante difficoltà incontrate dalle industrie per quello che avveniva a livello generale (la crisi energetica, la guerra in Ucraina e il conflitto in Israele, il cambio di paradigmi geopolitici ed economici dettati in massima parte dalla presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti) e locale (l’alluvione del 2023, solo per citare il più macroscopico evento occorso nel quadriennio nel nostro territorio). Ha anche sottolineato il ruolo e il valore della squadra che lo ha supportato, dicendosi certo che l’autorevolezza dell’associazione, derivante dalla fusione di tre territori (di cui nel 2026 ricorrono i dieci anni), sia definitivamente affermata e che la prossima presidente la saprà perfettamente interpretare. A Daniele Matteini Fabia Romagnoli ha rivolto, a nome di tutti i soci di Confindustria Toscana Nord, un caloroso ringraziamento per il suo impegno.

Fabia Romagnoli ha ricoperto per due mandati la carica di vicepresidente di Confindustria Toscana Nord con delega alla sostenibilità. È presidente di Mariplast spa, azienda internazionalizzata di stampaggio di materie plastiche; nel 2010 ha fondato il marchio Re+ di lampade di design in plastica riciclata. Dal 2013 al 2018 è stata presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Attualmente è consigliere indipendente di EL.EN. spa, membro del consiglio di amministrazione di Interporto della Toscana centrale spa e presidente del Museo del Tessuto di Prato.

Nella sua relazione programmatica Fabia Romagnoli ha sottolineato la necessità di una forte reattività dell’associazione nella lobby e nei servizi, in risposta ai cambiamenti in corso; ha rimarcato l’importanza decisiva del coinvolgimento di tutte le componenti associative e delle collaborazioni esterne; ha evidenziato gli assi portanti a cui intende ispirare la propria presidenza, dall’innovazione alla sostenibilità, dall’energia all’internazionalizzazione, dall’education al rafforzamento del sistema produttivo e alle infrastrutture.

Nell’Assemblea odierna sono stati eletti assieme a Romagnoli anche gli altri componenti il Consiglio di presidenza dell’associazione. Vicepresidenti sono Massimo Capecchi (Pistoia, nuovo ingresso), con delega alla crescita e all’internazionalizzazione, e Tiziano Pieretti (Lucca, confermato), con delega all’energia.

Li affiancano i consiglieri delegati Giulio Grossi (Lucca) per i rapporti istituzionali; Milena Guerrini (Pistoia) per innovazione e transizione digitale; Gabriele Innocenti (Prato) per l’economia circolare. In capo alla presidente Romagnoli sono invece le deleghe per sostenibilità, education e, con il supporto del presidente uscente Daniele Matteini, credito e finanza. I membri di diritto sono Alessandro Scalise, presidente del Gruppo Giovani imprenditori, e Stefano Francesconi, delegato della Piccola industria; invitato permanente Giacomo Salvi, presidente di ANCE Toscana Nord, al quale è stata attribuita la delega per le infrastrutture.

L’Assemblea è stata anche l’occasione per presentare a tutti i soci il nuovo direttore dell’associazione, Luca Rossi, che proprio oggi ha assunto il suo incarico.

Alla parte privata dell’assemblea ha fatto seguito la parte pubblica dal titolo “Politica industriale: orientare lo sviluppo, rafforzare la competitività”, durante la quale, dopo la relazione introduttiva della presidente Romagnoli, i vicepresidenti di Confindustria Lucia Aleotti (con delega al Centro Studi) e Marco Nocivelli (con delega alle politiche industriali e al made in Italy) hanno affrontato il tema con la moderazione di Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente da Milano del Financial Times.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita