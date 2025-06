Tempo lettura: 3 minuti

SIENA – Sono centodiciannove i cavalli ammessi alle previsite in vista del Palio del 2 luglio 2025. Lo ha deciso la Commissione Veterinaria del Comune di Siena. Le previsite per l’ammissione alle prove regolamentate e alla Tratta si svolgeranno domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 giugno presso la clinica veterinaria del Ceppo a Monteresi.

La lista dei cavalli ammessi è stata diramata dopo la riunione che si è tenuta questo pomeriggio, lunedì 16 giugno, all’interno di Palazzo Pubblico secondo le disposizioni dell’articolo 37, comma 2, del Regolamento per il Palio. Hanno partecipato, oltre alla Commissione Veterinaria (formata dai veterinari Carlo Alberto Minniti e Piergiorgio Giovanni Strozzi) e al Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, i dieci Capitani delle Contrade che parteciperanno al Palio del 2 luglio. Come recita il citato Regolamento, in questa fase il parere dei Capitani è “solo consultivo”.

Di seguito l’elenco dei cavalli ammessi alle previsite (con il nome del proprietario).

ACQUA ROSSA AA – Massimo Columbu AMARCORD DE MORES – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa ANDA E BOLA – Harry Arthur Louis Westerman ARDEGLINA – Salvatore Nieddu ARES ELCE – Fabrizio Macucci ARESTETULESU – Mark Harris Getty BAGNOLO AA – Augusto Cerboni BAILA AA – Alberto Manenti BANZAY AA – Mattia Chiavassa BENITO BAIO AA – Riccardo Bindi BENITOS AA – Dario Colagè BOLINA DA CLODIA AA – Alessio Bincoletto BOMBOLINA – Stefano Paccagnini BOMBOLONE AA – Mario Savelli BONITAS AA – Didier Pierre Ryelandt BRIVIDO SARDO AA – Caterina Brandini BRYAN DE MARCHESANA AA – Nicola Sandroni CANARINU AA – Mark Harris Getty CARONTE BELLO AA – Salvatore Nieddu CARONTES AA – Giovanni Fattorini CARRASEGARE AA – Federica Luchetti CASSIOX AA – Alessandro Neri CAVEAU AA – Barbara Toti CHIOSA VINCE AA – Duccio Ravenni CLEOFE AA – Leonardo Loddo COBALTO DA CLODIA AA – Alessandro Columbu COMANCIO AA – Federica Regnani COMPILATION AA – Federica Saracini CORALLO SARDO AA – Nicolò De Matteis CORINNE CLAR AA – Aurora Coneri CRIPTHA AA – Brando Mariotti Bonucci DADA AA – Sandra Rossi DAREDAVIL AA – Marcello Roti DEDALO KING AA – Federica Canu DEMONI AA – Alessia Ara DESIDERATA AA – Harry Arthur Louis Westerman DIAMANTE GRIGIO AA – Paolo Giachetti DIAMANTE PREZIOSO AA – Carmela Baldi DIARKO AA – Mattia Bracci Barbetti DIOCLEZIANO AA – Lucia Toto DIODORO AA – Ilaria Bisconti DIOSU DE CAMPEDA AA – Luciano Marri DISTINTU AA – Niccolò Francesconi DOCTOR DANCER AA – Roy Perinti DOLCECOMELANUTELLA AA – Camilla Marzi DOLLARO AA – Francesco Scarparo DONNA ROSA AA – Rosanna Bonelli DONRODRIGO AA – Michele Seazzu DORINDA AA – Agnieszka Fiut DOROTEA DIMMONIA AA – Mark Harris Getty DOVIZIA AA – Andrea Viani DRAPPELLONE AA – Dino Pes DREEHER AA – Andrea Pellegrini DUCE AA – Antonio Costantino Buzzi EARL AA – Caterina Brandini EBACIAMI AA – Maurizia Vitaliani EBANO AA – Andrea Sanna EBERARDO AA – Theodore William Thomas Westerman ECTHELION AA – Giosuè Carboni EIVITA AA – Salvatore Nieddu ELLENICO AA – Lorenzo Maria Vincenti ENNALZU AA – Nicolò Farnetani ENPIRE AA – Giorgio Frusteri ENTU DE P.ULPU AA – Antonio Siri ENZOLINO DI GAVOI AA – Luca Cipolloni ERACORONA AA – Costanza Pasquinuzzi ERAMUS AA – Maria Monni ERITREA AA – Stefano Bertoncini ERMESETHIESI AA – Federica Luchetti ERMINIO BAIO AA – Elena Patacchiola ERMOSA DE CAMPEDA AA – Massimo Bartolini EROS OROTELLESE AA – Guido Cannoni ESCHILO DE AIGHENTA AA – Mattia Chiavassa ESMERALDA BAIA AA – Maicol Dei ESMERALDA ELITE AA – Dario Colagè ESPERANCE AA – Jonatan Bartoletti ESPU AA – Paolo Tondi ESTERINA AA – Enrico Bruschelli ESTRELLA OLIANESA AA – Francesco Pisanu ETRINTA AA – Luca Francesconi ETUE AA – Simone Tempesti EUSKALDI AA – Ilaria Mella EXTRATERRESTRE AA – Giorgio Campanini FABULA AA – Mark Harris Getty FAGHE A BONU AA – Valentino Bussu FANTOMAS AA – Luca D’ambrosio FAVOLOSO ORANESU AA – Antonio Siri FENADIN AA – Nico Pacchierotti FENOMENALE AA – Masssimo Bonci FIAMMANTE AA – Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa FIGURINO RIU AA – Matteo Simone FILIPPO RIU AA – Matteo Simone FIZZA E SA LUNA AA – Antonello Piras FLAVIA FELIX AA – Nicola Sandroni FLICK AA – Michele Lorenzetti FLORA RIU AA – Antonio Siri FORTZA PARIS AA – Andriano Muzzi FRAONE AA – Antonello Puddu FRERE SOLEIL AA – Alessandro Carli FULMINEO AA – Eleonora Paoli FUORILUOGO AA – Tommaso Maffei GIOIA PURA AA – Sandro Bencardino KING RIO AA – Ferruccio Valacchi MILADY BONDREAMER AA – Mattia Chiavassa MORESCO AA – Stefano Trochei REMOREX – Massimo Columbu SUPERCHIOMA AA – Massimo Columbu TALE E QUALE – Lucia Toto TEMPESTA BLU AA – Stefano Fantinelli UNAMORE – Stefano Vanni UNGAROS – Alessio Dominici VERANU – Alessandro Chiti VISO D’ANGELO – Mark Harris Getty VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci VOLPINO – Franco Iannilli ZENIS – Elvira Valenti ZENTILES – Didier Pierre Ryelandt ZINIAS AA – Chiara Marchetti ZIO FRAC – Enrico Bruschelli

