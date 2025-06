Tempo lettura: 2 minuti

PISTOIA – Nel 2024 Fondazione Caript ha destinato 15,8 milioni di euro a favore del territorio pistoiese.

Le risorse sono state impiegate attraverso bandi e iniziative proprie e di altri soggetti per promuovere cultura, inclusione sociale, formazione, sviluppo locale e salute. Il bilancio, approvato all’unanimità dal Consiglio generale e con parere favorevole unanime dell’Assemblea dei soci, fotografa una situazione solida e stabile.

Il valore complessivo del patrimonio, a fine 2024, è salito a 585,5 milioni di euro a valori di mercato, con un incremento di 57 milioni rispetto al 2023. Il patrimonio netto contabile è pari a 430,9 milioni di euro, in crescita dello 0,83%.

Da sottolineare anche l’andamento del fondo di stabilizzazione delle erogazioni, che consente all’ente di assicurare continuità nei livelli erogativi su proiezione triennale, indipendentemente dall’andamento dei mercati finanziari.

“In un contesto globale segnato da incertezze e instabilità, i risultati del bilancio ci consegnano una Fondazione solida, in grado di assicurare alle nostre comunità un significativo sostegno in chiave di coesione sociale e sviluppo territoriale. Gli obiettivi conseguiti nel 2024 consentono una programmazione sostenibile, garantendo erogazioni stabili anche per i prossimi anni secondo un modello di programmazione che la nostra Fondazione ha sviluppato. Lo sguardo si rivolge ora al percorso per la definizione del documento triennale che dovrà essere approvato nel corso del 2026”, ha dichiarato Luca Gori, presidente di Fondazione Caript.

In programma anche il riassetto strategico degli enti strumentali con l’obiettivo di semplificarne la governance e di aumentarne l’efficacia, in particolare consolidando le attività di educazione e formazione di Uniser e Gea e rafforzando la missione di Pistoia Musei a servizio del territorio nell’ambito della cultura.

Il bilancio completo e il rendiconto delle attività sono disponibili su fondazionecaript.it/il-2024-della-fondazione/

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita