FIRENZE – Dall’accoglienza turistica alla ristorazione, dall’agricoltura alla lavorazione delle pelli, fino alla cura della persona.

Sono questi i 24 percorsi formativi del progetto “Talent reloaded – Alla scoperta dei propri talenti”, presentato oggi nella sede della Regione Toscana.

I corsi, tutti gratuiti, si rivolgono a 250 giovani disoccupati e inattivi tra i 18 e i 34 anni. Ai partecipanti che raggiungeranno il 70% delle presenze spetterà un’indennità di 250 euro. Finanziato dalla Regione Toscana con 217.000 euro di fondi Por Fse nell’ambito di GiovaniSì, il progetto coinvolge gli otto Comuni della Conferenza educativa sud-est in provincia di Firenze: Rignano sull’Arno, Bagno a Ripoli, Impruneta, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Figline Valdarno e Reggello. A coordinarlo è Chiantiform.

Tre le macro azioni previste: attività formative per lo sviluppo delle competenze professionali; laboratori di gruppo per potenziare le competenze relazionali e l’orientamento al contesto sociolavorativo; percorsi di accompagnamento individuale con sostegno motivazionale.

“Non esistono mestieri degni e non degni”, ha commentato l’assessore regionale al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi. “Non possiamo fare tutti un ‘lavoro d’ufficio’, che forse saranno anche depotenziati con l’avvento dell’intelligenza artificiale. Ci sono mestieri artigiani, manuali, in agricoltura e non solo, dove non si può sostituire la persona e che purtroppo stiamo perdendo perché non c’è ricambio generazionale”.

Per Elisa Corneli, presidente di Chiantiform, “è fondamentale che i giovani possano costruire un percorso individuale più consapevole rispetto al proprio futuro, aderente ad attitudini e vocazioni personali e alle richieste e al fabbisogno dei territori”.

“La finalità – sottolineano i sindaci – è prevenire e contrastare il fenomeno dei Neet attraverso interventi formativi che favoriscano l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro”, rispondendo al tempo stesso alle vocazioni economico-produttive dell’area del Chianti e del Valdarno.

