Venti immagini per immaginare un mondo. Venti scatti per avvicinarsi alla Kyamuhunga. Area a sud est dell’Uganda dove per anni ha operato il padre comboniano Paolino Tomaino (1937–2024).

Si tratta della mostra fotografica “UGANDA: La conoscenza è salute e libertà” da qualche giorno aperta a Palazzo Blu a Pisa (fino al 15 marzo. Ingresso gratuito). Una mostra che vuole far conoscere i luoghi e la gente incontrati da missionari italiani e volontari cattolici e laici italiani negli ultimi decenni del ‘900.

Le fotografie

Le fotografie sono realizzate da Fabio Muzzi, fotoreporter senese, durante i viaggi compiuti nel settembre 2024 e 2025. Un percorso intimo e insieme collettivo, che intreccia memoria personale e testimonianza visiva.

La vita di Padre Paolino è stata guidata da un’idea tanto semplice quanto radicale e visionaria: la scuola e l’istruzione come strumenti di emancipazione, salute e libertà. Convinto che la conoscenza fosse l’arma più potente di riscatto e trasformazione, Padre Paolino ha dedicato la propria esistenza ai più fragili, ai bambini e agli adolescenti, costruendo scuole, creando luoghi di incontro, accendendo la luce del sapere là dove mancava.

“Viaggio visivo”

Il curatore – Alessandro Pingitore – spiega che la mostra nasce da questa visione e si sviluppa come un viaggio visivo attraverso strade, villaggi e volti segnati dal passaggio del missionario.

Le fotografie non si limitano a documentare luoghi, ma restituiscono tracce di una presenza, di un’azione silenziosa e concreta che ha fatto dell’istruzione un fondamento di dignità, autonomia e speranza.

Raccontano con immediatezza e delicatezza storie di vita quotidiana, restituendo sorrisi, sguardi e gesti che parlano di resilienza e futuro. Ogni immagine è una testimonianza concreta: anche nelle realtà più complesse e difficili è possibile trovare la forza di sorridere, imparare e costruire basi solide per una vita migliore, fondata sulla conoscenza e sulla solidarietà.

Tra gli scatti più emblematici emergono l’urlo di un neonato appena venuto alla luce – segno primario ed irriducibile della prorompente forza della vita – e lo sguardo di una bambina, profondo e interrogativo, capace di instaurare un dialogo silenzioso con l’osservatore. Immagini che condensano l’essenza dell’intero progetto: l’attimo fuggente, la complessità dell’esperienza umana, l’intimità di un incontro.

Come racconta l’autore, ogni fotografia è un ritorno a quel momento, a quella luce, a quei suoni e a quelle emozioni che riaffiorano nel tempo della memoria. La conoscenza è salute e libertà diventa così non solo una mostra, ma anche uno spunto di riflessione sul valore universale dell’istruzione come strumento di cambiamento individuale e collettivo.

L’esposizione si configura inoltre come un invito a raccogliere un’eredità e a proseguire un cammino già avviato. In occasione della mostra vengono presentate alcune testimonianze visive e documentarie della campagna vaccinale “AGAINST HBV”, avviata nel settembre 2025 presso il St. Daniel Comboni Hospital di Kyamuhunga, struttura sanitaria fondata da Padre Paolino.

Il progetto umanitario

Il progetto umanitario, coordinato dalla dottoressa Barbara Coco (epatologa pisana) – inserito nel più ampio programma promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità- è finalizzato alla riduzione della trasmissione materno-infantile dell’infezione da virus dell’epatite B attraverso interventi sanitari concreti e continuativi sul territorio.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno dell’Associazione Dottore Pietro Ciccorossi (fondata in memoria dell’epatologo pisano scomparso prematuramente 10 anni fa) e al contributo di numerose istituzioni e donatori privati della città di Pisa.

In questo contesto, la mostra estende il proprio orizzonte oltre la dimensione espositiva, ponendosi come ponte tra culture, spazio di connessione tra memoria, responsabilità condivisa ed azione.