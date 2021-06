SIENA – Tre persone denunciate per abusivismo edilizio. Succede a Siena dove i Carabinieri Forestali del NIPAAF e della Stazione di Siena hanno proceduto al sequestro di un cantiere edile stabilito in una villa situata in prossimità della cinta muraria, dove erano in corso di esecuzione opere edilizie abusive, in quanto realizzate in totale assenza dei prescritti titoli abilitativi, cioè permesso a costruire, autorizzazione paesaggistica e deposito del progetto al Settore Sismico della Regione Toscana.

Gli accertamenti sono stati svolti unitamente all’Ufficio Vigilanza edilizia del Comune di Siena. In particolare è stata accertata la realizzazione di un volume abusivo di oltre 400 metri cubi, ricavato all’interno di un terrapieno e corredato da opere di rifinitura e tamponatura in cemento armato, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed in zona sismica. Il sequestro, operato d’iniziativa dai Carabinieri Forestali, è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e seguiranno ulteriori accertamenti, disposti dal Pm «finalizzati a meglio circostanziare le condotte in contestazione, anche con riguardo all’individuazione di ulteriori profili di responsabilità».