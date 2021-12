MONTECATINI – I vigili del Fuoco del Comando di Pistoia distaccamento di Montecatini e un’ autoscala della sede centrale, sono stati allertati intorno alle 5.45 di stamani, per il crollo di una palazzina a Pieve a Nievole (Pistoia).

I residenti all’arrivo delle squadre erano fuori dall’ abitazione apparentemente illese, ma sono stati comunque affidati alle cure del personale sanitario del 118.

Hanno riportato solo lievi ferite i due occupanti della palazzina. Tra le cause dell’incidente i vigili del fuoco non escludono una fuga di gas gpl. Le persone coinvolte sono madre e figlio, rispettivamente di 90 e 52 anni, che al momento del crollo si trovavano al piano terra, in cucina, e sono uscite illese all’esterno dell’abitazione

Le squadre sono ancora sul posto per mettere in sicurezza la zona. Presenti anche due pattuglie dei Carabinieri. Le cause del crollo sono in corso di accertamento.

Sul posto anche una squadra del nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco per scongiurare l’ipotesi della presenza di altre persone all’Interno dell’abitazione.