ISOLA DEL GIGLIO – Introdurre una deroga specifica per i residenti sulle isole minori che, a partire dal 10 gennaio, non potranno più salire su un traghetto senza il super Green pass. E’ quanto chiedono al Governo alcuni sindaci delle isole minori italiane che ieri si sono riuniti, in streaming, per discutere del problema.

«Ci siamo confrontati con i sindaci delle isole minori, tra cui Ischia, Pantelleria, Elba e Capraia per mettere in evidenza questa criticità e inviare alla presidenza del Consiglio dei Ministri una richiesta di deroga», spiega Sergio Ortelli, primo cittadino del Giglio (Grosseto) e vicepresidente Ancim. Sull’isola, che conta circa 1.400 residenti, aggiunge il sindaco, ci sono 70-80 non vaccinati.

«I cittadini delle isole non siano coniserati di serie B»

«Io vorrei che tutti si vaccinassero – spiega Ortelli – anzi vorrei ci fosse l’obbligo vaccinale, ma non posso non tenere conto del fatto che ci sia una parte minoritaria che il vaccino non lo vuole fare. E queste persone non possono più andare sul continente, nemmeno per avere accesso ai servizi essenziali. Mi sembra giusto – osserva ancora – che i cittadini delle isole non siano considerati cittadini di serie B, per questo motivo abbiamo chiesto al Governo che almeno per motivi sanitari, scolastici e di necessità si possa avere accesso ai traghetti anche senza Super green pass». Ortelli ricorda che, tra i non vaccinati, «non ci sono solo i ‘no vax’, ma anche coloro che hanno paura e coloro che non possono fare il vaccino perché hanno altre patologie».