RADICONDOLI – Progetti e iniziative per mantenere i residenti sul territorio evitando lo spopolamento. Continua l’impegno del Comune di Radicondoli (Siena).

Leggi WivoaRadicondoli. Borgo in cerca di residenti, contributo fino a 2400 euro per la prima casa in affitto

Progetti in merito sono stati presentati in assemblee che il sindaco Francesco Guarguaglini ha tenuto a Radicondoli e nella frazione Belforte nei giorni scorsi. Tra gli obiettivi c’è l’attuazione del secondo lotto del teleriscaldamento per le case, la destinazione delle risorse provenienti dalla geotermia (oltre 2 milioni di euro ) per il miglioramento delle strade, i lavori per estendere la fibra entro il mese di settembre e il progetto WivoaRadicondoli che stanzia oltre un milione destinato a imprese e cittadini.

Sul teleriscaldamento Guarguaglini ha detto che «a ora le utenze allacciate sono 117 utenze e il conto è positivo. Nei prossimi mesi cercheremo di trovare le strategie per ridurre il costo pro capite, mentre gli allacci al teleriscaldamento crescono». Intanto si aprono prospettive per il lotto 2 del teleriscaldamento, suddiviso in due ‘sotto lotti’. Il primo potrebbe andare in gara già in autunno. Tra le altre iniziative, spiega una nota, anche gli investimenti per la sostenibilità, il recupero del Poggio, la nuova struttura dell’Arci a Belforte, lo sviluppo del turismo e dell’occupazione, gli interventi sull’illuminazione pubblica e i percorsi ciclo pedonali.