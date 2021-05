VOLTERRA – L’obiettivo è chiaro e punta a investire sul turismo escursionistico e sostenibile andando a riqualificare percorsi esistenti e creando, di fatto, un percorso del tutto nuovo che taglia in maniera trasversale la Toscana, unendo l’entroterra (con la storica via Francigena) al mare, attraversando il colle etrusco di Volterra e i territori baciati dalla dea Geotermia nell’area dell’Alta Valdicecina.

190km di straordinaria bellezza

Dopo oltre cinque anni di gestazione, e grazie a un bando regionale pari a 70 mila euro con altrettanti 25 mila euro messi sul piatto dal Cosvig (Consorzio di sviluppo delle Aree Geotermiche), diviene definitivo il tracciato del cammino di interesse regionale ‘Dalla Via Francigena alla Costa degli Etruschi’. Un percorso che si snoda per circa 190 km, un tracciato di straordinaria bellezza che attraversa una delle aree più autentiche e suggestive della Toscana, un cammino che si pone l’obiettivo di rientrare nell’offerta del turismo lento nella Regione. Un progetto fortemente voluto dai Comuni pisani di Pomarance e Volterra insieme all’Unione Montana Alta Valdicecina e condiviso con le amministrazioni della costa tirrenica di Bibbona, Castagneto Carducci e Cecina, insieme ad altri Comuni del fiorentino, del senese e del pisano: Castelnuovo Valdicecina, Certaldo, Gambassi Terme, Montecatini Valdicecina, Monteverdi Marittimo e San Gimignano. Parliamo di un cammino che sarà a disposizione degli appassionati dal prossimo autunno e che attraverserà borghi, città d’arte e un patrimonio culturale-paesaggistico diffuso costituito da antichi tracciati come le Vie Salaiole, le pievi, i castelli, le tracce e la memoria di attività minerarie,le riserve naturali e estese foreste, i paesaggi agrari e quelli legati alla risorsa geotermica. I luoghi estremi del Cammino corrispondono, all’interno alla via Francigena, a Certaldo e a San Gimignano, e sulla Costa degli Etruschi a Bolgheri e Cecina.

La conoscenza e le modalità di fruizione saranno agevolate, oltre che dalla segnaletica di tipo tradizionale, da piattaforme web e App dedicate e geo-referenziate scaricabili sul sito www.valdicecinaoutdoor.it. «Si tratta di un progetto che, insieme al Comune di Volterra, accarezziamo da anni – sottolinea Nicola Fabiani, vice sindaco del Comune di Pomarance, fra i municipi promotori del progetto – il cammino in pratica sarà occasione per attraversare la Toscana dall’entroterra al mare, passando dalla Valdicecina. Abbiamo trovato appoggio nei Comuni della costa tirrenica e negli altri campanili fra le province di Firenze e Siena e siamo andati avanti, riuscendo a vincere un bando regionale. Ogni Comune sarà coinvolto perché rappresenterà una stazione per gli appassionati di escursionismo e il Cammino sarà una vera e propria alternativa agli itinerari lenti già previsti in Toscana. Il Cammino è già scaricabile sul sito www.valdicecinaoutdoor.it.