FIRENZE – Si è svolta a Firenze la terza edizione dei “David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars”, il premio che svela le nuove promesse del cinema italiano.

A ricevere il “Davidino” (la riproduzione in scala del premio David di Donatello) gli attori under 28 Giulia Maenza, Vincenzo Crea, Ludovica Nasti, Emanuele Maria Di Stefano, Alma Noce e Gianmarco Franchini.

I vincitori

Giulia Maenza è un’attrice e modella nata a Palermo nel 1999. Debutta in tv nel 2016 con la serie La mafia uccide solo d’estate. Il debutto al cinema arriva nel 2020, con il film La regola d’oro. Nel 2022 recita accanto a Luigi Lo Cascio nella serie The Bad Guy.

Vincenzo Crea, attore romano classe 1999, approda al cinema con Appartamento ad Atene (2011), ma raggiunge il grande pubblico grazie alla partecipazione nel cast de Il primo Re di Matteo Rovere (2019) e alla serie Tutto chiede salvezza. Nel 2024 è nel cast di Gloria! il film debutto di Margherita Vicario.

Ludovica Nasti è nata a Pozzuoli (NA) nel 2006, ed è diventato volto noto grazie alla serie tv L’amica geniale, tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, dove interpreta Lila. Nel 2025 debutta come protagonista al cinema nel film La storia di Frank e della Nina di Paola Randi.

Emanuele Maria Di Stefano è nato a Roma. Nel 2021 partecipa al film La scuola cattolica di Stefano Mordini. Dal 2022 è nel cast della serie Romulus di Matteo Rovere, e nello stesso anno ha partecipato al film di Paolo Virzì Siccità. Attualmente è sul set de La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini.

Alma Noce è nata nel 1999 a Torino. E’ stata diretta da Dario Argento in Dracula 3D (2011) ed è stata parte del cast di Avengers 2 – Age of Ultron (2014). Al pubblico italiano è arrivata con il film Gli anni più belli di Gabriele Muccino e la serie L’arte della gioia di Valeria Golino.

Gianmarco Franchini è nato a Paliano (FR) nel 2004. Ha raggiunto il grande pubblico con Adagio (2023) di Stefano Sollima, dove interpretava il ruolo di Manuel. Nel 2024 è il protagonista dell’esordio di Luca Zingaretti alla regia con La casa degli sguardi.

La giuria

I vincitori sono stati scelti dalla giuria composta dalla presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello Piera Detassis e dal Consiglio Direttivo, di cui fanno parte Giorgio Carlo Brugnoni, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Giuliana Fantoni, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti e Alessandro Usai.

Il premio

Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, ha istituito il premio nel 2023. La cerimonia si è svolta a Palazzo Medici Riccardi lo scorso venerdì 6 marzo.

L’intento è quello di promuovere e sostenere giovani attori e attrici under 28, che con questo premio vengono insigniti del ruolo di “giovani ambasciatori” del cinema italiano nel mondo.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il presidente Eugenio Giani e l’assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti. Erano inoltre presenti la sindaca del Comune di Firenze Sara Funaro, l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini e la presidente Piera Detassis.

