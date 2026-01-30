Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – L’Azienda ospedaliera di Careggi verserà 1,1 milione di euro alla famiglia di Davide Astori.

Il capitano della Fiorentina era morto il 4 marzo 2018 in una camera d’albergo a Udine per un’aritmia ventricolare maligna. Aritmia causata da grave patologia cardiaca non diagnosticata.

La Corte di Cassazione, con sentenza del marzo 2025, ha condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) il professor Giorgio Galanti, ex direttore di Medicina dello Sport di Careggi, per omicidio colposo. Galanti visitò Astori nel 2016 e 2017, trascurando esami nonostante un’extrasistolia ventricolare emersa nelle prove da sforzo, e lo autorizzò all’attività agonistica.

La provvisionale, disposta a favore di compagna, figlia, genitori e fratelli del calciatore, sarà definita in sede civile. Careggi paga perché Galanti era dipendente pubblico: la struttura deciderà se rivalersi su di lui o sull’assicurazione, obbligatoria per i medici in caso di colpa grave.

Nel giugno 2025, il Tribunale di Firenze ha condannato Galanti a un altro anno (sospeso) per falso ideologico, insieme al successore Pietro Amedeo Toncelli e alla dottoressa Loria Toncelli (8 mesi ciascuno). I tre avrebbero falsificato un certificato su un esame mai effettuato ad Astori.

