Il Calcio storico potrebbe lasciare piazza Santa Croce. Lo chiedono 19 residenti in un ricorso urgente al Tribunale di Firenze.

Atto supportato da una perizia di luglio che denuncia rumori eccessivi, caldo insopportabile e inquinamento. L’udienza è fissata per il 24 febbraio davanti al giudice Fiorenzo Zazzeri.

La replica

Secca la replica del presidente Michele Pierguidi: «Se si vuole bene a Firenze, non si deve nemmeno pensare a un trasferimento. A chi parla di sforamento dei limiti acustici ricordo che si gioca di giorno e non di notte». L’assessora allo sport Letizia Perini di Firenze aggiunge: «Il Calcio storico resterà a Santa Croce, su questo non si discute, però stiamo lavorando per un’arena più moderna che si monti e smonti in meno giorni».

Non è la prima volta: tra il 2011 e il 2012, lo stesso gruppo di cittadini – assistiti dall’avvocato Giuliano Scarselli e con l’ex rettore della basilica padre Antonio di Marcantonio – ottenne il divieto e poi il limite a tre concerti all’anno in piazza.

Le motivazioni dei ricorrenti

«Non si tratta solo di tre partite: l’occupazione della piazza, montaggio e smontaggio inclusi, dura dai 40 ai 50 giorni», spiega il professor Manfredi Piccolomini, uno dei ricorrenti. «La perizia dimostra rumori assordanti per tutto il periodo, impalcature che raggiungono i 60 gradi a giugno diventando un “radiatore” per la piazza, peggiorato dal cambiamento climatico. E poi lo smog dei camion inquinanti che restano fermi a lungo». Piccolomini precisa: «Non abbiamo niente contro il Calcio storico, andrei a vederlo altrove. Quasi 15 anni fa vincemmo contro i concerti: quei decibel facevano vibrare le case con affreschi del ‘600».

La perizia tecnica

Datata 3 luglio, la relazione registra picchi di 83,4 decibel – «superamento non ammesso nemmeno in aree industriali prive di abitazioni, secondo il regolamento comunale». Si chiede di valutare rumore, temperature e inquinamento in un luogo delicato, proponendo uno spostamento fuori dal centro. Il ricorso è partito dopo il silenzio alla Pec inviata alla sindaca Sara Funaro il 14 ottobre.

Intanto, a dicembre il presidente Pd della commissione sport Marco Burgassi ha proposto una mozione per “blindare” Santa Croce, approvata all’unanimità in consiglio il 15 gennaio.

