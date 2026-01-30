Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Il futuro non è materia per veggenti, ma di chiunque voglia osservare con lucidità il presente per proiettarsi consapevolmente nel futuro.

In un’epoca di trasformazioni rapidissime e spesso spiazzanti – che investono pensiero, etica, geopolitica, economia, lavoro, ambiente, sistemi politici e religioni – ci muoviamo spesso smarriti, privi degli strumenti per cogliere non solo cosa accade, ma perché accade e quale mondo si stia delineando.

Da questa urgenza nasce, nell’ambito del progetto “CLIC – Crescere Liberamente, Imparare Consapevolmente”, promosso dalla Rete Documentaria Senese e coordinato dalla Biblioteca degli Intronati di Siena, FUTURA, il nuovo format di incontri e confronti ideato e organizzato dal portale Toscanalibri.it, con la direzione artistica del giornalista e scrittore Luigi Oliveto (ingresso gratuito).

FUTURA propone una serie di appuntamenti tematici con studiosi, scrittori, giornalisti e personalità di spicco, chiamati a offrire analisi approfondite sulle grandi trasformazioni in corso e su come esse ridisegneranno il nostro mondo.

Caratteristica distintiva del format è il legame profondo tra ciascun tema e il luogo dell’incontro: storia, memoria, cultura e vicende sociali del territorio diventano chiave di lettura per riflettere su questioni universali. Quasi a ricordare che ogni realtà locale – per quanto piccola – contiene in sé, per analogia o per contrasto, i caratteri dell’intero pianeta.

Il programma

Il primo incontro – in programma martedì 3 febbraio dalle 17 alle 19 a San Quirico d’Orcia (Biblioteca comunale, piazza Chigi 2) – è dedicato a “Il paesaggio: una metafora del mondo che cambia”.

Sappiamo bene che il paesaggio non è immutabile. Cambia quando l’uomo vi interviene materialmente, ma anche per il modo con cui viene guardato, raccontato, ricondotto a modelli culturali e visioni del mondo. Perciò anch’esso, con il passare del tempo, può mutare di significato. A dialogare con Luigi Oliveto, il geografo Franco Farinelli.

Seguirà un incontro su “Il futuro del lavoro”. Una incognita tra le più preoccupanti, in quanto fondamentale per la persona in termini di autonomia economica, identità sociale, realizzazione di sé. Trasformazione tecnologica e nuovi assetti economici sono quanto mai allarmanti ai fini dell’occupazione. Difficile è diventato decidere ‘cosa farò da grande’.

Sarà poi la volta – tema arduo e affascinante – di “Città plurali nella società delle molte etnie, culture, religioni”. Ovvero in quale modo va ritessendosi il tessuto delle comunità urbane, a fronte dei consistenti flussi migratori su scala globale, dei relativi problemi di inclusione/esclusione, convivenza delle diversità.

Infine un appuntamento sulla “Memoria umana / Memoria digitale. Come e dove salvare il ricordo dell’oggi per il domani”. Questione di non poco conto, poiché ha a che fare con il patrimonio di storia, conoscenze, saperi (oggi fruibili in archivi, biblioteche, web) da lasciare in consegna alle future generazioni.

Il progetto

Coordinato dalla Biblioteca comunale degli Intronati di Siena con il sostegno di 32 Comuni senesi, il progetto si è classificato al secondo posto nel bando della Regione Toscana “Giovani e adulti in-formati. Interventi di educazione permanente non formale della popolazione adulta maggiorenne” cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Pr Fse+ 2021-2027, priorità 2 “Istruzione e formazione”, azione 2.f.10 – è partito nel 2025 e avrà durata per tutto il 2026, coinvolgendo 32 biblioteche su 33 e 12 archivi del Comune di Siena e di quelli della provincia di Siena.

Per info sul programma https://redos.comune.siena.it/clic/