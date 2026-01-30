Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Il 2025 ha segnato una fase positiva per il mercato dei finanziamenti in Italia.

I tassi di interesse hanno evidenziato una discesa netta rispetto agli anni precedenti, in particolare per i prestiti personali. Secondo l’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, il TAEG medio dei prestiti personali è calato di 37 punti base, passando dall’8,35% di gennaio all’8,16% di dicembre.

Cessioni del quinto

Anche le cessioni del quinto per dipendenti privati e pensionati hanno visto riduzioni: dal 6,76% al 6,65% per i privati e dal 7,83% al 7,66% per i pensionati. Al contrario, per i dipendenti pubblici si è registrato un lieve aumento di 40 punti base, dal 5,28% al 5,69%.

Privati al 51%, Siena al top

Per le cessioni del quinto, i dipendenti privati dominano in Toscana con il 51,3% delle richieste (+4,8% sul 2024), seguiti dai pensionati (22,6%, in lieve crescita) e dai pubblici (26,1%, in calo). L’importo medio è salito da 20.000 a 21.700 euro, con durata di 8 anni e 4 mesi. Siena guida con 23.239 euro medi, Prato chiude con 19.013 euro. Durata massima ad Arezzo (8 anni e 7 mesi), età più alta a Pisa e Massa Carrara (53 anni), più giovani a Livorno (48 anni e 6 mesi).

Nicoletta Papucci, portavoce di Segugio.it, spiega: “Il 2025 è stato caratterizzato da un calo dei tassi soprattutto per i finanziamenti più richiesti, come prestiti personali e cessioni del quinto per dipendenti privati. Quest’ultima opzione offre condizioni più vantaggiose, con un tasso medio 150 punti base inferiore ai prestiti personali”.

Toscana: prestiti personali su

In Toscana, i prestiti personali hanno registrato un aumento dell’importo medio richiesto di 500 euro rispetto al 2024, passando da 11.000 a 11.500 euro, con durata media salita da 5 anni e 2 mesi a 5 anni e 5 mesi. La finalità più diffusa è la liquidità (30,5% delle richieste), seguita dal consolidamento debiti (importo medio 18.800 euro). Prato spicca con l’importo più alto (12.452 euro) e i richiedenti più giovani (44 anni e 5 mesi), mentre Grosseto ha i valori minimi (10.552 euro). Durate più lunghe a Prato, Siena e Lucca (5 anni e 7 mesi), età media più alta a Massa Carrara (46 anni e 8 mesi).

