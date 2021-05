SIENA – Bel gesto da parte di un paziente che è stato ricoverato nell’area Covid dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Marco Prando infatti ha deciso di omaggiare i professionisti del reparto che si sono presi di cura di lui con 60 “buoni gelato” in collaborazione con la Gelateria Dondoli di San Gimignano. Ed è stato proprio Sergio Dondoli, maestro gelaterie e storico proprietario della gelateria, a consegnare i buoni al direttore amministrativo Maria Silvia Mancini e al coordinatore infermieristico dell’area Covid Angelo Nuzzo. «L’Aou Senese – si legge in una nota dell’ospedale – ringrazia il paziente per il gesto di sensibilità e generosità».