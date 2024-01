PISA – Il volo di un drone a pochi passi dalla Torre di Pisa è costato caro a un turista, che è stato denunciato.

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in piazza Duomo, nei pressi della Torre, a seguito della segnalazione di un drone in sorvolo nella “No Flight Zone” appartenente ad un turista, poi identificato per un cittadino sudamericano in vacanza in Toscana.

L’uomo, immediatamente individuato è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti identificativi e dopo le dovute verifiche gli veniva contestata la violazione amministrativa per violazione degli articoli 1213 e 1174 del Codice della Navigazione.

“Chiunque – recita il codice – non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall’autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto costituisce reato, con la sanzione amministrativa” che può arrivare fino a seimila euro.