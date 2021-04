A partire da oggi e domani, giovedì 22 aprile, le persone con più di 80 anni, che non sono state ancora contattate dal proprio medico di famiglia o che non si sono registrate sul portale o non si sono rivolte al numero verde 800117744 messo a loro disposizione per prenotare, potranno accedere alla somministrazione del vaccino senza prenotazione, recandosi presso l’hub più vicino, munite di tessera sanitaria.

Lo ha reso noto la Regione Toscana spiegando che per conoscere l’elenco degli hub è possibile telefonare al numero verde 800117744. Mancano pochi giorni al 25 aprile, data entro la quale la Regione Toscana ha dichiarato di voler raggiungere l’obiettivo della più elevata copertura vaccinale, riservata agli ultraottantenni toscani tramite la somministrazione della prima dose Pfizer, riservata agli over 80 come da disposizioni nazionali.

Vaccini agli over 80, da oggi prenotazioni on line e appuntamenti telefonici

Su 300mila ultra 80 enni alle 18 di ieri coloro che hanno ricevuto la prima dose, sono 269.806 (mentre sono 111.566 quelli a cui è stato inoculato anche il richiamo).