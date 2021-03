E’ a Pisa il miglior ospedale della Toscana, la classifica di Newsweek sui nosocomi italiani

Pisa è il migliore ospedale della Toscana secondo la classifica dei 100 nosocomi d’Italia stilata dal settimanale statunitense Newsweek in collaborazione con Statista inc, e in graduatoria entra per la prima volta anche il ‘Lotti’ di Pontedera (Pisa).

Sul podio dietro a Pisa, in 20ma posizione a livello nazionale, si piazzano l’ospedale di Arezzo, al 23mo posto e il policlinico fiorentino di Careggi al 24esimo.

Per il terzo anno la rivista americana stila la World’s Best Hospital, la classifica dei migliori ospedali al mondo, con una sezione dedicata all’Italia, dove quest’anno al 75mo posto fa il suo ingresso anche l’ospedale di Pontedera.

Circa 2mila gli ospedali presi in esame in tutto il mondo, con una ricerca che copre 25 Paesi, allo scopo di misurarne la qualità dell’assistenza sanitaria analizzando numerosi parametri: sondaggi tra i pazienti, pareri di addetti del settore, indicatori di performance.

In classifica anche altri ospedali toscani: Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli è in 39ma posizione, Grosseto alla 46ma, Santa Maria Nuova di Firenze al 64mo posto, Siena al 67mo, Empoli al 70mo, il Versilia all’83mo e Prato al 103mo posto in Italia.