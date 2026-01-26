Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Un dittico danzato che affianca due opere distinte, entrambe in prima italiana: una rilettura della leggenda della ninfa Eco e un percorso alla volta di quelle parti di noi che preferiamo non mostrare.

Sabato 31 gennaio alle 21 al Teatro Cantiere Florida di Firenze (via Pisana 111 Rosso) debuttano “Echo – Anatomia di un riflesso” e “Fabula Mala”, doppia produzione coreografica firmata Versiliadanza.

Protagonista e autrice di entrambe la dancemaker Valentina Sechi, già collaboratrice di artisti del calibro di Micha Van Hoecke e Davide Livermore, affiancata nella prima dal compositore e sound designer Alberto Maria Gatti e nel secondo dal danzatore Luca Tomao.

In “Echo – Anatomia di un riflesso”, il corpo abita una camera di risonanza dove ogni gesto produce una memoria: ogni movimento ritorna come immagine, ogni respiro diventa luce e suono, ogni presenza si moltiplica fino a perdere il suo centro. Come Eco, la danzatrice è in un dialogo con la propria traccia: non risponde, ma rimbalza; non afferma, ma risuona.

“Fabula Mala” esplora le emozioni che giudichiamo ignobili eppure proviamo, i pensieri di cui ci vergogniamo, quel male che cerchiamo di non vedere e che tuttavia è necessario per renderci completi. Attraverso il corpo che ascolta, il movimento scioglie i nodi. La musica accompagna e suggerisce, guidando luce e ombra a riconoscersi non come opposti, ma come parti di un’unica trama.

Info e ingressi www.teatroflorida.it

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita