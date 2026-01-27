Tempo lettura: 3 minuti

PISA – Il Sindaco di Pisa, Michele Conti, ha firmato l’atto per il rinnovamento della Giunta comunale, nominando Elena Del Rosso e Amanuel Sikera nuovi assessori dell’organo esecutivo del Comune, in sostituzione di Giulia Gambini e Gabriella Porcaro.

«La scelta nasce dalla volontà di imprimere nuova energia all’azione amministrativa in una fase decisiva del mandato – spiega il Sindaco Michele Conti. – Dopo oltre sette anni e mezzo di governo della città, l’Amministrazione è oggi chiamata a un duplice impegno: portare a compimento i numerosi lavori e progetti già avviati e, allo stesso tempo, rafforzare l’impostazione strategica che guarda al futuro di Pisa, con un orizzonte di lungo periodo. In questi anni la città è stata interessata da un numero senza precedenti di cantieri, investimenti e interventi diffusi nei quartieri, resi possibili anche grazie alle risorse del PNRR e a una programmazione attenta e rigorosa. Ora si apre una fase nuova e altrettanto importante, che richiede uno sforzo ulteriore in termini di impegno, visione e coesione politica; sforzo che presuppone una rinnovata attenzione nel lavoro di ascolto e conseguente risoluzione di problemi dei cittadini e di tutti i quartieri».

«Il nostro compito – spiega il Sindaco – è coniugare il lavoro quotidiano, fatto di risposte concrete ai bisogni dei cittadini, con una visione di città che sappia guardare al futuro. Pisa sta cambiando in profondità, ma per completare questo percorso e preparare le sfide dei prossimi anni è necessario rafforzare la squadra di governo. Il rinnovamento della Giunta si inserisce quindi in un percorso di continuità amministrativa, con gli obiettivi di rendere ancora più efficace l’azione dell’esecutivo nella fase finale del mandato, e costruire nel contempo basi solide per i progetti strategici che accompagneranno la città verso il 2028 e oltre».

«Ringrazio gli assessori uscenti per il percorso svolto fino a oggi e auguro buon lavoro ai neoassessori – conclude Conti -. Come ho sottolineato spesso in questi anni da Sindaco, ogni persona che ricopre un incarico pubblico, me compreso, lo fa pro tempore e ponendosi al servizio della città. Ho sempre creduto fortemente al valore di una classe dirigente che agisce con spirito di servizio e con l’unico obiettivo di lavorare per il bene della comunità. Per questo, in ogni fase di passaggio dell’amministrazione, c’è bisogno di nuove energie che diano rinnovato slancio a tutta la squadra e portino a un cambio di passo nel raggiungimento degli obiettivi di mandato».

Il Sindaco mantiene le deleghe a protezione civile, bilancio, società partecipate. Ha così redistribuito le altre deleghe:

Filippo Bedini (Vicesindaco) : cultura; tradizioni della storia e dell’identità di Pisa; gestione e valorizzazione del patrimonio comunale; rapporti con il Consiglio Comunale.

: cultura; tradizioni della storia e dell’identità di Pisa; gestione e valorizzazione del patrimonio comunale; rapporti con il Consiglio Comunale. Virginia Mancini : lavori pubblici; qualità urbana; parchi e verde pubblico; grandi interventi di edilizia residenziale pubblica.

: lavori pubblici; qualità urbana; parchi e verde pubblico; grandi interventi di edilizia residenziale pubblica. Giovanna Bonanno : politiche socio-sanitarie; politiche abitative; promozione della cultura della legalità; sicurezza e Polizia Municipale.

: politiche socio-sanitarie; politiche abitative; promozione della cultura della legalità; sicurezza e Polizia Municipale. Riccardo Buscemi : scuola e servizi educativi; edilizia scolastica; gemellaggi; gentilezza; attuazione del mandato amministrativo.

: scuola e servizi educativi; edilizia scolastica; gemellaggi; gentilezza; attuazione del mandato amministrativo. Massimo Dringoli : urbanistica; edilizia privata; mobilità urbana ed extraurbana.

: urbanistica; edilizia privata; mobilità urbana ed extraurbana. Elena Del Rosso : politiche ambientali e della sostenibilità; decoro urbano; innovazione tecnologica ed energie alternative (smart city); disabilità.

: politiche ambientali e della sostenibilità; decoro urbano; innovazione tecnologica ed energie alternative (smart city); disabilità. Paolo Pesciatini : attività produttive e commercio; turismo; demanio marittimo.

: attività produttive e commercio; turismo; demanio marittimo. Amanuel Sikera : partecipazione e decentramento amministrativo; rapporti con il cittadino; servizi demografici; semplificazione e tecnologie della pubblica amministrazione; personale; politiche attive del lavoro; rapporti con il terzo settore.

: partecipazione e decentramento amministrativo; rapporti con il cittadino; servizi demografici; semplificazione e tecnologie della pubblica amministrazione; personale; politiche attive del lavoro; rapporti con il terzo settore. Frida Scarpa: sport e impianti sportivi; stadio; edilizia sportiva; PNRR; navigabilità dell’Arno e dei canali; sviluppo sportivo delle regate e dei pali remieri; politiche giovanili; rapporti con le istituzioni universitarie; pari opportunità.

Elena Del Rosso

Architetto, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa. Libero professionista con esperienza in architettura, urbanistica, restauro e paesaggistica. Ha un Master in ingegneria sulla pianificazione e gestione dei sistemi energetici da fonti rinnovabili, ha competenze consolidate sui temi dell’ambiente, della sostenibilità e della rigenerazione urbana. Consigliere comunale dal 2023, eletta nelle liste di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione Controllo e Garanzia e Presidente del Museo della Grafica.

Amanuel Sikera

Laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa, abilitato all’esercizio della professione forense, Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche. Funzionario amministrativo presso l’Agenzia delle Entrate dal 2007, vanta una solida esperienza nei procedimenti amministrativi e nell’organizzazione della pubblica amministrazione. Consigliere comunale dal 2023, eletto nella lista Pisa al Centro, Presidente della terza Commissione Consiliare Permanente.