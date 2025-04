Tempo lettura: 2 minuti

MARINA DI CAMPO – Una notte di tensione e allerta per i residenti di Marina di Campo, dove il maltempo ha messo a dura prova il territorio.

Il Fosso degli Alzi, già protagonista dell’esondazione del novembre 2011, è stato nuovamente al centro delle preoccupazioni, raggiungendo livelli critici che hanno fatto temere un nuovo straripamento.

La Sala Regionale della Protezione Civile aveva diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico, valida dal pomeriggio di mercoledì 9 aprile fino alle 8 del giorno successivo. Come previsto, piogge intense si sono abbattute sull’Isola d’Elba, colpendo in particolare Portoferraio e Porto Azzurro. Tuttavia, è stata l’area occidentale dell’isola a subire i danni maggiori: oltre 70 millimetri di pioggia caduti nella tarda serata hanno messo in crisi il reticolo idrogeologico del comune di Campo nell’Elba. Gli allagamenti hanno interessato le zone del Vapelo e via degli Albarelli.

Poco dopo le 23:30, l’Intercomunale di Protezione Civile dell’Elba Occidentale ha emesso un avviso urgente rivolto alla popolazione locale. «Si informa che il Fosso degli Alzi ha raggiunto il livello di guardia, con concreto rischio di straripamento – si legge nel comunicato – Si raccomanda la massima prudenza e, se necessario, di salire ai piani superiori delle abitazioni. Per chi dovesse uscire da Marina di Campo, si consiglia di utilizzare via delle Ginestre. Invitiamo tutti i cittadini ad adottare tutte le misure di autoprotezione necessarie».

Fortunatamente, le precipitazioni sono cessate durante la notte e il Fosso degli Alzi ha tenuto sotto controllo la situazione, evitando ulteriori disastri. Nelle prime ore della mattinata odierna sono iniziate le verifiche da parte del Comune di Campo nell’Elba e della Protezione Civile per accertare l’entità dei danni e pianificare eventuali interventi.

Questa nuova emergenza meteorologica riporta alla memoria l’alluvione del 2011 e sottolinea ancora una volta la vulnerabilità del territorio elbano davanti a fenomeni atmosferici estremi.

