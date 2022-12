PORTOFERRAIO – Più bella e sostenibile. L’Isola d’Elba a breve dirà addio a 16 chilometri di rete elettrica aerea e a 49 pali della luce.

Terna attiverà infatti la seconda tratta del nuovo nuovo collegamento tra San Giuseppe e Portoferraio (Livorno). Per la società l’intervento è “fondamentale per la stabilità della rete elettrica dell’isola” e “porterà notevoli benefici ambientali e paesaggistici, per il quale la società ha investito circa 14 milioni di euro”.

Il nuovo elettrodotto, lungo circa 9 km, completa l’intervento di circa 15 km totali, relativo al collegamento elettrico tra Portoferraio e Rio. Nei prossimi mesi, sempre all’isola d’Elba, Terna avvierà i lavori del nuovo elettrodotto sottomarino a 132 kV che collegherà Portoferraio alla terraferma, in particolare alle cabine primarie di Colmata, nel comune di Piombino (Livorno).

Il collegamento avrà una lunghezza complessiva di circa 37 chilometri di cui 34 sotto il livello del mare a una profondità massima di circa 70 metri e i restati oltre 3 chilometri completamente in cavo interrato sulla terraferma.