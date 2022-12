PISA – Paolo Martinelli non guiderà più l’Acli pisana. Il candidato sindaco ha fatto un passo indietro in vista dell’impegno elettorale.

“Dimissioni volontarie – ha scritto Martinelli nella lettera ai dirigenti nazionali e regionali delle Acli – non dettate da impedimenti statutari o incompatibilità, ma dalla ferma convinzione di opportunità e di tutela per la nostra associazione espressione di una base sociale ampia e composita, nostro vero e autentico patrimonio umano e sociale”. Martinelli sarà candidato per il centrosinistra.