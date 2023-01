SIENA – Anna Ferretti, come avevamo preannunciato ieri, ha rotto gli indugi sulla partecipazione alle primarie del centrosinistra. “Se il centro sinistra deciderà di fare le primarie, come diversi hanno chiesto, se avrò i requisiti richiesti, parteciperò anche io, volentieri e con passione”, ha detto l’ex assessore.

“Siena ha tanti, tantissimi tesori, racchiusi in pochi spazi, ma ha anche davanti a sé un futuro da costruire che da quelle immagini non traspariva – ha proseguito in un lungo messaggio su Facebook -. E’ per questo, che dopo tanto pensare, ho superato i miei dubbi e le mie perplessità e mi sono detta: ma io cosa posso fare per costruire questo futuro? E’ possibile, ha senso, alla mia età dare la disponibilità delle mie energie, della mie esperienze per mettermi in gioco, insieme a chi vorrà accompagnarmi e sostenermi, per lavorare nel concreto, per 5 anni, per la comunità senese? E ho detto “SI”. Voglio partecipare anche io, non da sola ma accompagnata spero da tante persone, alla costruzione di una prospettiva per la mia, la nostra città”.

Dato per sicuri Ernesto Campanini e Massimo Vita, resta da capire chi saranno gli altri partecipanti. Se il Pd metterà fuori un altro nome, le voci più insistenti riguardano Alessandro Masi e Giuseppe Gugliotti, e se soprattutto il Terzo Polo (sabato a confronto a Firenze) porterà un contributo alla causa del centrosinistra.