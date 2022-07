SIENA – Andrea Valenti, quando stasera si ritroverà di fronte alla Direzione provinciale del Pd, farà veloce a leggere la lista dei candidati di Siena alle elezioni del 25 settembre.

L’unico nome in campo, come noto da ieri, è quello di Silvio Franceschelli. Il segretario, insieme all’esecutivo, avrebbe deciso di non sparare altre cartucce, indotto da ragionamenti di opportunità politica, tra sondaggi e riduzione dei parlamentari. Franceschelli sarà collocato nel collegio uninominale per la Camera che comprende anche Grosseto. Nell’ultima legislatura il Pd senese poteva contare due rappresentanti: Enrico Letta e Susanna Cenni.

Mentre l’ex premier sceglierà altre strade, più facile vederlo nel proporzionale che nell’uninominale di Pisa, per la deputata la candidatura resta in sospeso. Dopo tre mandati consecutivi, per ambire al quarto necessita del via libera della Direzione nazionale. Se così dovesse essere, pochi i dubbi che lei voglia provarci ancora ma anche una strada in salita davanti, sarà ripescata in un listino proporzionale. Siena in questo caso è accorpata ad Arezzo, Grosseto e Livorno: i seggi in palio sono cinque.