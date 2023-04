SIENA – Sanità, Paycare e lavoro. La Cisl detta l’agenda ai candidati a sindaco di Siena, che questa mattina si sono confrontati nella sede provinciale.

“Prima di tutto ci deve essere un confronto con la prossima amministrazione – afferma il segretario generale Riccardo Pucci -. Poi è chiaro che nell’immediato Paycare e sanità sono delle priorità imprescindibili”. Due punti declinati poi nello specifico. “Questi lavoratori devono essere seguiti, perché non ci sono solo 50 persone, ma anche le loro famiglie”, aggiunge Pucci sulla situazione di Paycare, che sabato sarà portata all’attenzione del ministro Adolfo Urso, in visita a Siena.

“Le case di comunità non possono esistere se non c’è il personale – sottolinea ancora il sottosegretario -. In più bisogna recuperare l’alta specializzazione dell’ospedale. L’amministrazione, in quanto istituzione più alta in materia di sanità sul territorio, qualcosa può fare”.

Nel corso del dibattito i temi toccati sono stati turismo, codice degli appalti, Paycare (era presente anche una delegazione di lavoratori), l’occupazione giovanile e la capacità di attrarre risorse e sanità. Ognuno dei candidati ha delineato la propria ricetta, anche se spesso le proposte si sono sovrapposte.