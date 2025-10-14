Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Dopo le critiche e gli insulti razzisti ricevuti durante la campagna elettorale, Antonella Bundu, candidata presidente per Toscana Rossa, ha dedicato una “pizza tricolore” a Vannacci.

“Visto che siamo andati meglio della Lega di Vannacci, gli dedichiamo una pizza tricolore. Buon appetito” ha ironizzato Bundu sui suoi canali social, dopo il risultato ottenuto dalla Lega alle elezioni.

Il partito di centrodestra, che aveva affidato la sua campagna elettorale in Toscana a Vannacci, non è riuscito a superare il risultato ottenuto dalla candidata della sinistra radicale, pur riuscendo a eleggere comunque un consigliere.

Durante la campagna elettorale Vannacci aveva più volte criticato Bundu, in particolare dopo che la candidata aveva partecipato al dibattito “Smantellare la bianchezza” del Meeting antirazzista di Arci.

Non è la prima volta che Bundu reagisce con ironia alle offese social. Dopo il tweet razzista dell’attivista di estrema destra Francesca Totolo, Bundu si era mostrata sorridente con in mano una banana: “In foto un’italiana che gentilmente offre una banana a quelli che hanno imparato a tirargliela”, aveva commentato.