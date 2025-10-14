Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Politiche di welfare e solidarietà, politiche di sostegno all’impresa, politiche per la cultura, grande attenzione all’ambiente. Eugenio Giani, al suo secondo mandato da Presidente della Regione Toscana indica la rotta per i prossimi cinque anni.

Secondo il presidente la prossima sarà la legislatura della ‘sanità territoriale’: “Sul tema della sanità – ha detto – abbiamo operato bene e su questo tema continuerò a lavorare. Se nei cinque anni appena trascorsi mi sono concentrato sull’eccellenza, rappresentata dai 46 ospedali toscani, di cui cinque sono nell’elenco dei primi 20 migliori ospedali a livello nazionale, questa sarà la legislatura nella quale voglio realizzare le Case della salute, strutture ancora più diffuse e radicate nel territorio, che possano alleggerire la pressione sugli ospedali”.

Nei prossimi giorni giungerà la proclamazione ufficiale della Corte d’Appello, ma intanto Giani ha indicato le priorità su cui vorrà impegnarsi, un “quadrifoglio”- come lo ha definito – che “porterà fortuna alla Toscana”.