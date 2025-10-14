Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Nel nuovo Consiglio regionale, la maggioranza avrà 25 seggi, l’opposizione 16, con il candidato governatore Alessandro Tomasi. Il Pd ne prende 16, compreso il confermato presidente Eugenio Giani.

Sull’altro versante Fratelli d’Italia con 12. Il primatista di preferenze è Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato, con oltre 22 mila. L’assetto potrà subire delle variazioni a breve, a seconda se qualche eletto verrà chiamato a comporre la giunta, come accaduto anche nell’ultima legislatura.

Per quanto riguarda la territorialità, Firenze ha 11 consiglieri (7 di cds e 4 di cdx); con 6 Pisa (5 e 1); con 3 ci sono Livorno (2 e 1), Lucca (2 e 1), Massa-Carrara (1 e 2); con 2 Arezzo (1 e 1), Grosseto (1 e 1), Pistoia (1 e 1), Prato (1 e 1), Siena (1 e 1).

Questa la composizione:

MAGGIORANZA

Pd (16)

Eugenio Giani – Presidente regionale

Iacopo Melio – Listino bloccato

Simona Querci – Listino Bloccato

Filippo Boni (10.924) – Arezzo

Andrea Vannucci (6.104) – Firenze 1

Serena Spinelli (8.180) – Firenze 2

Brenda Barnini (13.683) – Firenze 3

Leonardo Marras (13.419) – Grosseto

Alessandro Franchi (6.605) – Livorno

Mario Puppa (9.159) – Lucca

Gianni Lorenzetti (10.862) – Massa Carrara

Nardini Alessandra (14.258) – Pisa

Antonio Mazzeo (13.274) – Pisa

Bernard Dika (14.282) – Pistoia

Matteo Biffoni (22.155) – Prato

Simone Bezzini (12.656) – Siena

Casa Riformista (4)

Stefania Saccardi (5.649) – Firenze 1

Francesco Casini (3.819) – Firenze 2

Vittorio Salotti (2.964) – Lucca

Eligi Federico (1.798) – Pisa

AdV (3)

Lorenzo Falchi (5.282) – Firenze 1

Diletta Fallani (1.676) – Livorno

Massimiliano Ghimenti (4.543) – Pisa

M5S (2)

Luca Romanelli Rossi – Firenze 1

Irene Galletti (2.318) – Pisa

OPPOSIZIONE

FdI (13)

Alessandro Tomasi

Gabriele Veneri (5.740) – Arezzo

Jacopo Cellai (5.015) – Firenze 1

Matteo Zoppini (4.271) – Firenze 2

Gemelli Claudio (3.343) – Firenze 4

Luca Minucci (6.537) – Grosseto

Marcella Amadio (5.387) – Livorno

Vittorio Fantozzi (8.420) – Lucca

Marco Guidi (4.688) – Massa Carrara

Diego Petrucci (8.300) – Pisa

Alessandro Capecchi (9.303) – Pistoia

Chiara La Porta (7.963) – Prato

Enrico Tucci (4.679) – Siena



Forza Italia (2)

Marco Stella (2.131) – Firenze 1

Jacopo Maria Ferri (8.940) – Massa Carrara

Lega (1)

Massimiliano Simoni – Listino bloccato