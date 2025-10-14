FIRENZE – Nel nuovo Consiglio regionale, la maggioranza avrà 25 seggi, l’opposizione 16, con il candidato governatore Alessandro Tomasi. Il Pd ne prende 16, compreso il confermato presidente Eugenio Giani.
Sull’altro versante Fratelli d’Italia con 12. Il primatista di preferenze è Matteo Biffoni, ex sindaco di Prato, con oltre 22 mila. L’assetto potrà subire delle variazioni a breve, a seconda se qualche eletto verrà chiamato a comporre la giunta, come accaduto anche nell’ultima legislatura.
Per quanto riguarda la territorialità, Firenze ha 11 consiglieri (7 di cds e 4 di cdx); con 6 Pisa (5 e 1); con 3 ci sono Livorno (2 e 1), Lucca (2 e 1), Massa-Carrara (1 e 2); con 2 Arezzo (1 e 1), Grosseto (1 e 1), Pistoia (1 e 1), Prato (1 e 1), Siena (1 e 1).
Questa la composizione:
MAGGIORANZA
Pd (16)
Eugenio Giani – Presidente regionale
Iacopo Melio – Listino bloccato
Simona Querci – Listino Bloccato
Filippo Boni (10.924) – Arezzo
Andrea Vannucci (6.104) – Firenze 1
Serena Spinelli (8.180) – Firenze 2
Brenda Barnini (13.683) – Firenze 3
Leonardo Marras (13.419) – Grosseto
Alessandro Franchi (6.605) – Livorno
Mario Puppa (9.159) – Lucca
Gianni Lorenzetti (10.862) – Massa Carrara
Nardini Alessandra (14.258) – Pisa
Antonio Mazzeo (13.274) – Pisa
Bernard Dika (14.282) – Pistoia
Matteo Biffoni (22.155) – Prato
Simone Bezzini (12.656) – Siena
Casa Riformista (4)
Stefania Saccardi (5.649) – Firenze 1
Francesco Casini (3.819) – Firenze 2
Vittorio Salotti (2.964) – Lucca
Eligi Federico (1.798) – Pisa
AdV (3)
Lorenzo Falchi (5.282) – Firenze 1
Diletta Fallani (1.676) – Livorno
Massimiliano Ghimenti (4.543) – Pisa
M5S (2)
Luca Romanelli Rossi – Firenze 1
Irene Galletti (2.318) – Pisa
OPPOSIZIONE
FdI (13)
Alessandro Tomasi
Gabriele Veneri (5.740) – Arezzo
Jacopo Cellai (5.015) – Firenze 1
Matteo Zoppini (4.271) – Firenze 2
Gemelli Claudio (3.343) – Firenze 4
Luca Minucci (6.537) – Grosseto
Marcella Amadio (5.387) – Livorno
Vittorio Fantozzi (8.420) – Lucca
Marco Guidi (4.688) – Massa Carrara
Diego Petrucci (8.300) – Pisa
Alessandro Capecchi (9.303) – Pistoia
Chiara La Porta (7.963) – Prato
Enrico Tucci (4.679) – Siena
Forza Italia (2)
Marco Stella (2.131) – Firenze 1
Jacopo Maria Ferri (8.940) – Massa Carrara
Lega (1)
Massimiliano Simoni – Listino bloccato