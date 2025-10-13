Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – E’ un Eugenio Giani che corre a grandi passi verso la riconferma a presidente della Regione Toscana. La conferma arriva dalle prime proiezioni e dalle prime sezioni scrutinate.

Le proiezioni Opinio rai danno a Eugenio Giani (centrosinistra) il 54,6% dei voti contro il 40,6% dello sfidante Alessandro Tomasi del centrodestra. Antonella Bundu di Toscana Rossa al 4,8%. E mentre Youtrend ha già assegnato la vittoria a Giani le prime sezioni scrutinate confermano i dati. Con 93 sezioni su 3922 il campo largo di Giani è al 52,47%. Il centrodestra al 43,26% e Toscana Rossa al 4,27%.